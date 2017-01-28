Basketbol: Toplu sonuç

ANKARA (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 16, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise 15. hafta toplam 7 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20. haftaya 7 maçla devam edildi.
Alınan sonuçlar şöyle:
- Spor Toto Basketbol Süper Ligi
Beşiktaş Sompo Japan-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: 93-52
Gaziantep Basketbol-Yeşilgiresun Belediyespor: 78-71
Trabzonspor Medical Park-Demir İnşaat Büyükçekmece: 83-75
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Beşiktaş-Bellona AGÜ: 76-82
BOTAŞ-Tosyalı Toyo Osmaniye: 81-72
Girne Üniversitesi-MBK Doğuş Hastanesi: 66-60
Mersin Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 70-71
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
İstanbulspor Beylikdüzü-Bursaspor Durmazlar: 66-83
Samsun Büyükşehir Belediye Anakent-Gelişim Koleji: 87-63
Petkimspor-Türk Telekom: 77-71
Mamak Belediyesi Ankara DSİ-Düzce Belediyespor: 69-91
Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Yalova Group Belediye: 89-82
Afyon Belediyespor-Acıbadem Üniversitesi: 75-69
Akhisar Belediyespor-Nesine.com Eskişehir Basket: 90-92