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Basketbol: Toplu sonuç

28 Ocak 2017 Cumartesi, 20:59


ANKARA (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 16, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise 15. hafta toplam 7 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20. haftaya 7 maçla devam edildi.

Alınan sonuçlar şöyle:


- Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş Sompo Japan-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: 93-52

Gaziantep Basketbol-Yeşilgiresun Belediyespor: 78-71

Trabzonspor Medical Park-Demir İnşaat Büyükçekmece: 83-75


- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Beşiktaş-Bellona AGÜ: 76-82

BOTAŞ-Tosyalı Toyo Osmaniye: 81-72

Girne Üniversitesi-MBK Doğuş Hastanesi: 66-60

Mersin Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 70-71


- Türkiye Basketbol 1. Ligi

İstanbulspor Beylikdüzü-Bursaspor Durmazlar: 66-83

Samsun Büyükşehir Belediye Anakent-Gelişim Koleji: 87-63

Petkimspor-Türk Telekom: 77-71

Mamak Belediyesi Ankara DSİ-Düzce Belediyespor: 69-91

Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Yalova Group Belediye: 89-82

Afyon Belediyespor-Acıbadem Üniversitesi: 75-69

Akhisar Belediyespor-Nesine.com Eskişehir Basket: 90-92

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Başbakan Yıldırım: (ABD-Meksika sınırında yapılacak duvar) Siz duvar örersiniz, o duvar çözüm olmaz. Birikir birikir o duvarlar da yıkılır. Berlin duvarı da yıllarca durdu durdu, bir gün yerle bir oldu. Niye? Çünkü değişimin önünde durulamaz. Değişimi yakalamak lazım. Bölgesel sorunları halının altına süpürmekle çözemeyiz. Sorunların üzerine gitmemiz lazım, büyümeden çözmemiz lazım.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: (ABD-MEKSİKA SINIRINDA YAPILACAK DUVAR) SİZ DUVAR ÖRERSİNİZ, O DUVAR ÇÖZÜM OLMAZ. BİRİKİR BİRİKİR O DUVARLAR DA YIKILIR. BERLİN DUVARI DA YILLARCA DURDU DURDU, BİR GÜN YERLE BİR OLDU. NİYE? ÇÜNKÜ DEĞİŞİMİN ÖNÜNDE DURULAMAZ. DEĞİŞİMİ YAKALAMAK LAZIM. BÖLGESEL SORUNLARI HALININ ALTINA SÜPÜRMEKLE ÇÖZEMEYİZ. SORUNLARIN ÜZERİNE GİTMEMİZ LAZIM, BÜYÜMEDEN ÇÖZMEMİZ LAZIM."
Başbakan Yıldırım: &quot;(Mülteci sorunu) Bölgesel sorunları çözmek oradaki sorunlardan kaçanlara kapıları kapatmakla olmuyor. Neticede uluslararası camianın, BM'nin, bütün ülkelerin daha fazla gayret gösterip sorunlar büyümeden çözüm üretmeleri esas olandır. Bu konuda biz uluslararası camiadan, dostlarımızdan şunu bekliyoruz, Türkiye'nin yükünün hafiflemesi için daha fazla ellerini taşın altına koysunlar. Takdir etmelerini takdir ediyoruz ama yetmez, yük almalarını da bekliyoruz.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: "(MÜLTECİ SORUNU) BÖLGESEL SORUNLARI ÇÖZMEK ORADAKİ SORUNLARDAN KAÇANLARA KAPILARI KAPATMAKLA OLMUYOR. NETİCEDE ULUSLARARASI CAMİANIN, BM'NİN, BÜTÜN ÜLKELERİN DAHA FAZLA GAYRET GÖSTERİP SORUNLAR BÜYÜMEDEN ÇÖZÜM ÜRETMELERİ ESAS OLANDIR. BU KONUDA BİZ ULUSLARARASI CAMİADAN, DOSTLARIMIZDAN ŞUNU BEKLİYORUZ, TÜRKİYE'NİN YÜKÜNÜN HAFİFLEMESİ İÇİN DAHA FAZLA ELLERİNİ TAŞIN ALTINA KOYSUNLAR. TAKDİR ETMELERİNİ TAKDİR EDİYORUZ AMA YETMEZ, YÜK ALMALARINI DA BEKLİYORUZ."
Başbakan Yıldırım: &quot;(İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma kararı) Bu yeni duruma göre, Türkiye-İngiltere ilişkilerinin de Avrupa Birliği'nden bağımsız olarak nasıl geliştirileceği yönünde bir çalışma başlatılmasına karar verdik. Bu çalışma, çıkış süreciyle eş zamanlı yürüyecek. Çıkış tamamen gerçekleştiğinde de İngiltere ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması imzalanması için ilgili bakanlar karşılıklı çalışmalarını sürdürecekler.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: "(İNGİLTERE'NİN AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN ÇIKMA KARARI) BU YENİ DURUMA GÖRE, TÜRKİYE-İNGİLTERE İLİŞKİLERİNİN DE AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN BAĞIMSIZ OLARAK NASIL GELİŞTİRİLECEĞİ YÖNÜNDE BİR ÇALIŞMA BAŞLATILMASINA KARAR VERDİK. BU ÇALIŞMA, ÇIKIŞ SÜRECİYLE EŞ ZAMANLI YÜRÜYECEK. ÇIKIŞ TAMAMEN GERÇEKLEŞTİĞİNDE DE İNGİLTERE İLE TÜRKİYE ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI İMZALANMASI İÇİN İLGİLİ BAKANLAR KARŞILIKLI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEKLER."
Başbakan Yıldırım, İngiltere Başbakanı May ile ortak basın toplantısında Kıbrıs'ta çözüm arayışının bütün hızıyla devam ettiğini belirterek, &quot;Çözüm her iki toplumun beklentilerini karşılamalı, adil olmalı, iki kesimliliğe dayanmalı ve kalıcı olmalıdır. Bu konuda garantör devletlerden Birleşik Krallık ve Türkiye olarak en fazla memnun olacak bizleriz.&quot; dedi.
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM, İNGİLTERE BAŞBAKANI MAY İLE ORTAK BASIN TOPLANTISINDA KIBRIS'TA ÇÖZÜM ARAYIŞININ BÜTÜN HIZIYLA DEVAM ETTİĞİNİ BELİRTEREK, "ÇÖZÜM HER İKİ TOPLUMUN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMALI, ADİL OLMALI, İKİ KESİMLİLİĞE DAYANMALI VE KALICI OLMALIDIR. BU KONUDA GARANTÖR DEVLETLERDEN BİRLEŞİK KRALLIK VE TÜRKİYE OLARAK EN FAZLA MEMNUN OLACAK BİZLERİZ." DEDİ.

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Başbakan Yıldırım, İngiltere Başbakanı May ile ortak basın toplantısında, &quot;15 Temmuz darbe girişiminin asıl aktörü konumunda olan Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün bütün dünyada olduğu gibi İngiltere'de de bilinen faaliyetleri var. Bu faaliyetler konusunda kendisine bilgi aktarma fırsatımız oldu. Bu suç örgütünün uzantılarına hukukun içerisinde gereğinin yapılmasını da Sayın Başbakan'dan talep ettik.&quot; dedi.
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM, İNGİLTERE BAŞBAKANI MAY İLE ORTAK BASIN TOPLANTISINDA, "15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN ASIL AKTÖRÜ KONUMUNDA OLAN FETULLAH GÜLEN TERÖR ÖRGÜTÜ'NÜN BÜTÜN DÜNYADA OLDUĞU GİBİ İNGİLTERE'DE DE BİLİNEN FAALİYETLERİ VAR. BU FAALİYETLER KONUSUNDA KENDİSİNE BİLGİ AKTARMA FIRSATIMIZ OLDU. BU SUÇ ÖRGÜTÜNÜN UZANTILARINA HUKUKUN İÇERİSİNDE GEREĞİNİN YAPILMASINI DA SAYIN BAŞBAKAN'DAN TALEP ETTİK." DEDİ.

Başbakan Yıldırım, İngiltere Başbakanı May ile ortak basın toplantısında, &quot;Terörün günümüzde önemli tehditlerden birisi olduğunu göz önüne aldığımızda havaalanlarının güvenliği, havaalanlarına gelen giden yolcuların terörle bağlantısının olup olmadığı veya terörist ataklara karşı gerekli emniyet tedbirlerinin eksiksiz alındığının teyit edilmesi amacıyla karşılıklı havaalanlarının güvenliği konusunda her iki ülkenin sivil havacılık idareleri birlikte çalışacaklar. 2017 yılı boyunca birtakım tatbikatları gerçekleştirecekler.&quot; dedi.
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM, İNGİLTERE BAŞBAKANI MAY İLE ORTAK BASIN TOPLANTISINDA, "TERÖRÜN GÜNÜMÜZDE ÖNEMLİ TEHDİTLERDEN BİRİSİ OLDUĞUNU GÖZ ÖNÜNE ALDIĞIMIZDA HAVAALANLARININ GÜVENLİĞİ, HAVAALANLARINA GELEN GİDEN YOLCULARIN TERÖRLE BAĞLANTISININ OLUP OLMADIĞI VEYA TERÖRİST ATAKLARA KARŞI GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİNİN EKSİKSİZ ALINDIĞININ TEYİT EDİLMESİ AMACIYLA KARŞILIKLI HAVAALANLARININ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA HER İKİ ÜLKENİN SİVİL HAVACILIK İDARELERİ BİRLİKTE ÇALIŞACAKLAR. 2017 YILI BOYUNCA BİRTAKIM TATBİKATLARI GERÇEKLEŞTİRECEKLER." DEDİ.

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