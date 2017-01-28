Halter: Türkiye Büyükler Ferdi Şampiyonası

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası devam ediyor.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından, Beşkaza Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde kadınlarda 75, 90 ve +90, erkeklerde ise 77 ve 85 kilolarda müsabakalar yapıldı.

Şampiyonada bir konuşma yapan Muğla Valisi Amir Çiçek, sporun Türkiye için birleştirici gücüne işaret etti.

Sporda elde edilen başarılarla Türk bayrağının dalgalanacağını ifade eden Çiçek, "Her spor dalında başarıyı elde edersek dünyaya milletimizin gücünü ve birlikteliğini göstermiş oluruz. Halterde de sadece yurt içinde değil yurt dışında, olimpiyatlarda milli sporcularımızın olması arzumuzdur." dedi.

Çiçek, Türkiye'nin spor dallarında geçmişe göre günümüzde daha iyi ve başarılı olduğunu, bunun devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Taner Taşpınar da Türkiye'nin dört bir yanında yarışmalar düzenlediklerini belirtti. Ay-yıldızı göğsünde taşımanın herkese nasip olmayacağını dile getiren Taşpınar, şunları kaydetti:

"Bunu taşımak bizlere nasip oldu. Bu gururla yurt dışında Türk bayrağını dalgalandıracağız. Sporcular için devletimiz tüm imkanları veriyor. Hiçbir ülkede Türkiye'de olan imkanlar yok. Bizim de daha çok çalışmamız gerekiyor. Halteri 32 ilden 56 ile çıkardık ve hedefimiz 81 il. Sporcu sayısını da ikiye katladık. Bununla birlikte madalya sayısını da ikiye katladık."

Konuşmaların ardından sporculara toplamdaki derecelerine göre madalyaları verildi.

Kadın ve erkeklerde toplamda dereceye giren sporcular şöyle:

- Kadınlar

75 kilo:

1- Rabia Kaya - Kocaeli (198 kilo)

2- Gülüm İnci Kaya - Ankara (149 kilo)

3- Şeyma Çağlı - Gaziantep (131 kilo)

90 kilo:

1- Melike Çınar - İstanbul (173 kilo)

2- Gülsüm Yavuz - Ankara (166 kilo)

3- Tuğçe Boynueğri - Ankara (163 kilo)

+90 kilo

1- Melike Günal - Kahramanmaraş (178 kilo)

2- Rabia Danış - İstanbul (159 kilo)

- Erkekler

77 kilo:

1- Ahmet Turan Okyay - Ankara (305 kilo)

2- Celil Erdoğdu - Ankara (301 kilo)

3- Halil İbrahim İnce - Kocaeli (290 kilo)

85 kilo:

1- Turgay Besler - Ankara (322 kilo)

2- Semih Yağcı Ankara - (296 kilo)

3- Ertan Mert - Ankara (295 kilo)

Şampiyona yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.