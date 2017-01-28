Gambiya yeniden UCM'ye taraf olacak

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BANJUL (AA) - Gambiya'nın yeni Devlet Başkanı Adama Barrow, verdiği sözü tutarak ülkesini yeniden Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taraf yapacağını söyledi.

Göreve başladıktan sonra ilk basın toplantısını düzenleyen Barrow, "Seçim kampanyamızda, UCM'nin de savunduğu demokrasi ve hukukun egemenliği ilkeleriyle iktidara geldik. Bence Gambiya UCM'den çekilmemeli." diye konuştu.

Barrow, uzun yıllar otoriter rejimle yönetilen ülkede korkulan güvenlik güçlerinin imajını düzelteceğini belirterek, gözaltındakilere işkence ve kötü muamelenin yapıldığı Ulusal İstihbarat Servisi'nin adını değiştireceğini bildirdi.

Tüm bakanların mal varlığı beyanında bulunacaklarını bildiren Barrow, "Ben bile devlet başkanlığı yarışına girmeden şeffaflık ve hesap verme zorunluluğu çerçevesinde mal beyanında bulundum. Böyle olacak." ifadesini kullandı.

Bazı anayasal reformların yapılacağını dile getiren Barrow ayrıca "Gambiya, İslam Cumhuriyeti değil, Gambiya Cumhuriyeti olacak." şeklinde konuştu.

Ülkede 1 Aralık'ta düzenlenen seçimi kazanan ancak eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in görevi bırakmak istememesi nedeniyle çıkan krizde Senegal'e giden Barrow, 2 gün önce ülkesine dönmüştü.

Seçim yenilgisini ilk etapta kabul eden Jammeh daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesine itiraz ederek iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti. Görevi Barrow'a 19 Ocak'ta devretmesi gereken eski Devlet Başkanı, ülkede 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

Senegal ordusunun da aralarında yer aldığı Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) askeri gücü, 19 Ocak'ta akşam saatlerinde Gambiya topraklarına girmiş, Barrow da aynı gün Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliğinde ECOWAS ülke temsilcilerinin de katıldığı törenle devlet başkanlığı yemini etmişti.

Jammeh, geçen hafta sonu iktidarı bırakmaya razı olmuş ve ailesiyle Gambiya'dan ayrılmıştı.

Gambiya Adalet Bakanlığı, geçen ekim ayında Hollanda'nın Lahey kenti merkezli UCM'den, kuruluşun "özellikle Afrikalılara karşı zulüm ve aşağılayıcı kararlar verdiği, ırkçı tutum sergilediğini" ileri sürerek çekildiğini açıklamıştı.













