Yıldırım-May ortak basın toplantısı

ANKARA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, "Türkiye terörle mücadele ve özellikle Suriye'den ayrılan yabancı savaşçılarla mücadele konusunda büyük yardımcı oluyor." dedi.

May ile Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump'ı ziyaretinden hemen sonra Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişkilerin her zaman önemli olsa da şu anda çok daha hayati nitelikte olduğunu söyleyen May, "Çünkü Türkiye aslında karşı karşıya olduğumuz en çetin ve en ciddi zorluklardan birisinin sınırında yer alıyor. Bu özellikle de terör tehdidi ile mücadelemiz açısından önemli. Türkiye terörle mücadele ve özellikle Suriye'den ayrılan yabancı savaşçılarla mücadele konusunda büyük yardımcı oluyor." diye konuştu.

Bugün yeni bir stratejik ortaklık başlattıklarını dile getiren May, bu ortaklığın istihbarat paylaşımı, havacılıkta güvenlik ve ülke içinde güvenliğin sağlanması konularında yararlı olacağını dile getirdi. May, "Bu ortaklık Türkiye'ye yardımcı olacaktır. Çünkü Türkiye giderek artan terör saldırılarının oluşturduğu tehdit altında. Şunu unutmayalım ki son 18 ayda bin 500'ün üzerinde Türk güvenlik gücü ve asker öldürüldü" ifadelerini kullandı.

May, ülkesinden Türkiye'ye her yıl 1,7 milyon turist geldiğini belirterek, söz konusu ortaklığın her iki ülke için de hayati önem taşıdığına işaret etti.

Suriye dahil olmak üzere bölgesel güvenlik konularına da değindiklerini aktaran May, Suriye'de DEAŞ ile mücadele ve barış için gerekli koşulların oluşturulması konusunda birlikte çalıştıklarını vurguladı.

Türkiye'ye, 3 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapması nedeniyle teşekkürlerini ileten May, bu konuda ülkesinin de elinden geleni yaptığını dile getirdi.

May, bugün Türkiye'nin yeni milli muharip uçağı için iş birliği yapılması konusunda bir anlaşma imzalandığını belirterek, bunun ticari bir anlaşmadan öte, güvenliğin artırılması konusunda daha derin stratejik bir ortaklığa da işaret ettiğini söyledi.



İngiltere Başbakanı, şöyle devam etti:



"Şu anda hükümetler arası yeni bir iş birliği ve diyalog sürecini başlatmış bulunuyoruz. Ve bunun içinde hava kuvvetlerimiz ve savunma bakanlıklarımız var. Aynı zamanda ticaret konusunda çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi, ticaretin artırılmasına yönelik yolları aramak için çalışacak çalışma grubumuz. Hem Türkiye hem İngiltere için refah ve güvenliğin devam ettirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye'ye darbe girişiminden bu yana ziyaret etmek için bulduğum ilk fırsat oldu. Birleşik Krallık o zamandan bu yana Türkiye'nin demokrasisi ve kurumlarının yanında bulunmuştur. Savunduğunuz değerlerin önümüzdeki aylarda ve yıllarda size yön vermeye devam edeceğini ümit ediyoruz."

May, bu önemli konuları görüşme fırsatını kendisine verdiği için Yıldırım'a teşekkür etti ve Türkiye'nin şimdiye kadar gerek bölgede bir güç olarak gerekse NATO ittifakının kilit bir üyesi olarak her zaman önemli rol üstlendiğini kaydetti.



- "Zaten hükümette bu şekilde yaptı"

İki başbakan gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

Sığınmacılarla ilgili soru üzerine May, Türkiye'nin bu konudaki çabalarını övdü. Türkiye'nin 3 milyon sığınmacıya yardım ve destek sağladığını anımsatan May, İngiltere'nin de en korunmasız durumdaki sığınmacıların yerleştirilmesine yönelik çalışmalar yaptığını ifade etti. May, İngiltere'nin bölge dışından en fazla para yardımında bulunan ikinci ülke olduğu bilgisini verdi.

Türkiye'deki insan hakları konusunun bugünkü görüşmelerinde gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine May, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşmemde insan hakları konusunu dile getirdim. Ben, Türkiye hükümetinin demokratik kurumlarını, hukukun üstünlüğünü ve uluslararası insan hakları konusunda yaptıklarına devam etmesini bekliyorum ki zaten hükümette bu şekilde yaptı." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasına ilişkin soruya cevaben May, halkın AB'den ayrılma kararının ardından Birliğe, güçlü şekilde yola devam edilmesi mesajını verdiklerini anlattı. May, AB ile stratejik ortaklığın devam etmesini istediklerini belirtti.

"AB içinde kalmayı isteyen ülkeler olacağı gibi ayrılmak isteyen başkaları da olacaktır." diyen May, her ülkenin kendi geleceği için neyin iyi olacağına karar vereceğini ifade etti.

Bir soru üzerine Türkiye ile ticaret fırsatlarını artırma konusunu inceleyeceklerini belirten May, "İki ülke arasında çok iyi yatırım akışları var. Her iki ülke arasında istihdam yaratılıyor ve bunlar hem Türkiye'ye hem de İngiltere'ye refah ve istihdam getiriyor. Eminim her iki taraf için de faydalı olacak bir ticaret anlaşması için müzakere edeceğiz." diye konuştu.

- Kıbrıs müzakereleri

Soru üzerine May, İngiltere'nin de Türkiye ve Yunanistan gibi adada garantör ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak, "Müzakerelerin şu ana kadar ilerlediğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bir çözüm olduğunu görmek istiyoruz. Kıbrıs'ın istikrar ve güvenliğini uzun vadede sağlayan bir çözüm olmasını arzuluyoruz, Kıbrıs'ın tüm halkı için iyi olacak bir çözümün bulunmasını istiyoruz. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Başbakan Yıldırım'la bugün bunu dile getirdik." dedi.

- El Bab'daki operasyon

May, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da yürüttüğü harekata koalisyon güçlerinin neden destek vermediği" şeklindeki soruya, "Biz Türk kuvvetlerine desteğimizi sağlıyoruz." şeklinde cevap verdi. Bugün ele aldıklarını konulardan birinin de İngiltere'nin bu noktada Türkiye'ye nasıl daha fazla destek verebileceği olduğunu vurguladı.

Güvenli bölge konusunun Türkiye tarafından geçmişte dile getirilen ve incelenen konulardan biri olduğunun altını çizen May, "Bence hepimiz ilk olarak Suriye'nin geleceğine ilişkin çözüm bulmaya çalışmalıyız. Bu çözüm de Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'den uzak, siyasi bir çözüm olmalıdır. Uluslararası toplum olarak bizler Suriye için siyasi bir çözüm bulmalıyız. DEAŞ ile mücadele etmeli ve Suriye'nin barışçıl ve istikrarlı bir şekilde devam etmesi için çözüm arayışında olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.