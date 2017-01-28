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Yıldırım-May ortak basın toplantısı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 21:11

ANKARA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, "Türkiye terörle mücadele ve özellikle Suriye'den ayrılan yabancı savaşçılarla mücadele konusunda büyük yardımcı oluyor." dedi.

May ile Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump'ı ziyaretinden hemen sonra Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişkilerin her zaman önemli olsa da şu anda çok daha hayati nitelikte olduğunu söyleyen May, "Çünkü Türkiye aslında karşı karşıya olduğumuz en çetin ve en ciddi zorluklardan birisinin sınırında yer alıyor. Bu özellikle de terör tehdidi ile mücadelemiz açısından önemli. Türkiye terörle mücadele ve özellikle Suriye'den ayrılan yabancı savaşçılarla mücadele konusunda büyük yardımcı oluyor." diye konuştu.

Bugün yeni bir stratejik ortaklık başlattıklarını dile getiren May, bu ortaklığın istihbarat paylaşımı, havacılıkta güvenlik ve ülke içinde güvenliğin sağlanması konularında yararlı olacağını dile getirdi. May, "Bu ortaklık Türkiye'ye yardımcı olacaktır. Çünkü Türkiye giderek artan terör saldırılarının oluşturduğu tehdit altında. Şunu unutmayalım ki son 18 ayda bin 500'ün üzerinde Türk güvenlik gücü ve asker öldürüldü" ifadelerini kullandı.

May, ülkesinden Türkiye'ye her yıl 1,7 milyon turist geldiğini belirterek, söz konusu ortaklığın her iki ülke için de hayati önem taşıdığına işaret etti.

Suriye dahil olmak üzere bölgesel güvenlik konularına da değindiklerini aktaran May, Suriye'de DEAŞ ile mücadele ve barış için gerekli koşulların oluşturulması konusunda birlikte çalıştıklarını vurguladı.

Türkiye'ye, 3 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapması nedeniyle teşekkürlerini ileten May, bu konuda ülkesinin de elinden geleni yaptığını dile getirdi.

May, bugün Türkiye'nin yeni milli muharip uçağı için iş birliği yapılması konusunda bir anlaşma imzalandığını belirterek, bunun ticari bir anlaşmadan öte, güvenliğin artırılması konusunda daha derin stratejik bir ortaklığa da işaret ettiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı, şöyle devam etti:

"Şu anda hükümetler arası yeni bir iş birliği ve diyalog sürecini başlatmış bulunuyoruz. Ve bunun içinde hava kuvvetlerimiz ve savunma bakanlıklarımız var. Aynı zamanda ticaret konusunda çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi, ticaretin artırılmasına yönelik yolları aramak için çalışacak çalışma grubumuz. Hem Türkiye hem İngiltere için refah ve güvenliğin devam ettirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye'ye darbe girişiminden bu yana ziyaret etmek için bulduğum ilk fırsat oldu. Birleşik Krallık o zamandan bu yana Türkiye'nin demokrasisi ve kurumlarının yanında bulunmuştur. Savunduğunuz değerlerin önümüzdeki aylarda ve yıllarda size yön vermeye devam edeceğini ümit ediyoruz."

May, bu önemli konuları görüşme fırsatını kendisine verdiği için Yıldırım'a teşekkür etti ve Türkiye'nin şimdiye kadar gerek bölgede bir güç olarak gerekse NATO ittifakının kilit bir üyesi olarak her zaman önemli rol üstlendiğini kaydetti.

- "Zaten hükümette bu şekilde yaptı"

İki başbakan gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

Sığınmacılarla ilgili soru üzerine May, Türkiye'nin bu konudaki çabalarını övdü. Türkiye'nin 3 milyon sığınmacıya yardım ve destek sağladığını anımsatan May, İngiltere'nin de en korunmasız durumdaki sığınmacıların yerleştirilmesine yönelik çalışmalar yaptığını ifade etti. May, İngiltere'nin bölge dışından en fazla para yardımında bulunan ikinci ülke olduğu bilgisini verdi.

Türkiye'deki insan hakları konusunun bugünkü görüşmelerinde gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine May, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşmemde insan hakları konusunu dile getirdim. Ben, Türkiye hükümetinin demokratik kurumlarını, hukukun üstünlüğünü ve uluslararası insan hakları konusunda yaptıklarına devam etmesini bekliyorum ki zaten hükümette bu şekilde yaptı." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasına ilişkin soruya cevaben May, halkın AB'den ayrılma kararının ardından Birliğe, güçlü şekilde yola devam edilmesi mesajını verdiklerini anlattı. May, AB ile stratejik ortaklığın devam etmesini istediklerini belirtti.

"AB içinde kalmayı isteyen ülkeler olacağı gibi ayrılmak isteyen başkaları da olacaktır." diyen May, her ülkenin kendi geleceği için neyin iyi olacağına karar vereceğini ifade etti.

Bir soru üzerine Türkiye ile ticaret fırsatlarını artırma konusunu inceleyeceklerini belirten May, "İki ülke arasında çok iyi yatırım akışları var. Her iki ülke arasında istihdam yaratılıyor ve bunlar hem Türkiye'ye hem de İngiltere'ye refah ve istihdam getiriyor. Eminim her iki taraf için de faydalı olacak bir ticaret anlaşması için müzakere edeceğiz." diye konuştu.

- Kıbrıs müzakereleri

Soru üzerine May, İngiltere'nin de Türkiye ve Yunanistan gibi adada garantör ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak, "Müzakerelerin şu ana kadar ilerlediğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bir çözüm olduğunu görmek istiyoruz. Kıbrıs'ın istikrar ve güvenliğini uzun vadede sağlayan bir çözüm olmasını arzuluyoruz, Kıbrıs'ın tüm halkı için iyi olacak bir çözümün bulunmasını istiyoruz. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Başbakan Yıldırım'la bugün bunu dile getirdik." dedi.

- El Bab'daki operasyon

May, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da yürüttüğü harekata koalisyon güçlerinin neden destek vermediği" şeklindeki soruya, "Biz Türk kuvvetlerine desteğimizi sağlıyoruz." şeklinde cevap verdi. Bugün ele aldıklarını konulardan birinin de İngiltere'nin bu noktada Türkiye'ye nasıl daha fazla destek verebileceği olduğunu vurguladı.

Güvenli bölge konusunun Türkiye tarafından geçmişte dile getirilen ve incelenen konulardan biri olduğunun altını çizen May, "Bence hepimiz ilk olarak Suriye'nin geleceğine ilişkin çözüm bulmaya çalışmalıyız. Bu çözüm de Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'den uzak, siyasi bir çözüm olmalıdır. Uluslararası toplum olarak bizler Suriye için siyasi bir çözüm bulmalıyız. DEAŞ ile mücadele etmeli ve Suriye'nin barışçıl ve istikrarlı bir şekilde devam etmesi için çözüm arayışında olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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Başbakan Yıldırım: (ABD-Meksika sınırında yapılacak duvar) Siz duvar örersiniz, o duvar çözüm olmaz. Birikir birikir o duvarlar da yıkılır. Berlin duvarı da yıllarca durdu durdu, bir gün yerle bir oldu. Niye? Çünkü değişimin önünde durulamaz. Değişimi yakalamak lazım. Bölgesel sorunları halının altına süpürmekle çözemeyiz. Sorunların üzerine gitmemiz lazım, büyümeden çözmemiz lazım.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: (ABD-MEKSİKA SINIRINDA YAPILACAK DUVAR) SİZ DUVAR ÖRERSİNİZ, O DUVAR ÇÖZÜM OLMAZ. BİRİKİR BİRİKİR O DUVARLAR DA YIKILIR. BERLİN DUVARI DA YILLARCA DURDU DURDU, BİR GÜN YERLE BİR OLDU. NİYE? ÇÜNKÜ DEĞİŞİMİN ÖNÜNDE DURULAMAZ. DEĞİŞİMİ YAKALAMAK LAZIM. BÖLGESEL SORUNLARI HALININ ALTINA SÜPÜRMEKLE ÇÖZEMEYİZ. SORUNLARIN ÜZERİNE GİTMEMİZ LAZIM, BÜYÜMEDEN ÇÖZMEMİZ LAZIM."
Başbakan Yıldırım: &quot;(Mülteci sorunu) Bölgesel sorunları çözmek oradaki sorunlardan kaçanlara kapıları kapatmakla olmuyor. Neticede uluslararası camianın, BM'nin, bütün ülkelerin daha fazla gayret gösterip sorunlar büyümeden çözüm üretmeleri esas olandır. Bu konuda biz uluslararası camiadan, dostlarımızdan şunu bekliyoruz, Türkiye'nin yükünün hafiflemesi için daha fazla ellerini taşın altına koysunlar. Takdir etmelerini takdir ediyoruz ama yetmez, yük almalarını da bekliyoruz.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: "(MÜLTECİ SORUNU) BÖLGESEL SORUNLARI ÇÖZMEK ORADAKİ SORUNLARDAN KAÇANLARA KAPILARI KAPATMAKLA OLMUYOR. NETİCEDE ULUSLARARASI CAMİANIN, BM'NİN, BÜTÜN ÜLKELERİN DAHA FAZLA GAYRET GÖSTERİP SORUNLAR BÜYÜMEDEN ÇÖZÜM ÜRETMELERİ ESAS OLANDIR. BU KONUDA BİZ ULUSLARARASI CAMİADAN, DOSTLARIMIZDAN ŞUNU BEKLİYORUZ, TÜRKİYE'NİN YÜKÜNÜN HAFİFLEMESİ İÇİN DAHA FAZLA ELLERİNİ TAŞIN ALTINA KOYSUNLAR. TAKDİR ETMELERİNİ TAKDİR EDİYORUZ AMA YETMEZ, YÜK ALMALARINI DA BEKLİYORUZ."
Başbakan Yıldırım: &quot;(İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma kararı) Bu yeni duruma göre, Türkiye-İngiltere ilişkilerinin de Avrupa Birliği'nden bağımsız olarak nasıl geliştirileceği yönünde bir çalışma başlatılmasına karar verdik. Bu çalışma, çıkış süreciyle eş zamanlı yürüyecek. Çıkış tamamen gerçekleştiğinde de İngiltere ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması imzalanması için ilgili bakanlar karşılıklı çalışmalarını sürdürecekler.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: "(İNGİLTERE'NİN AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN ÇIKMA KARARI) BU YENİ DURUMA GÖRE, TÜRKİYE-İNGİLTERE İLİŞKİLERİNİN DE AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN BAĞIMSIZ OLARAK NASIL GELİŞTİRİLECEĞİ YÖNÜNDE BİR ÇALIŞMA BAŞLATILMASINA KARAR VERDİK. BU ÇALIŞMA, ÇIKIŞ SÜRECİYLE EŞ ZAMANLI YÜRÜYECEK. ÇIKIŞ TAMAMEN GERÇEKLEŞTİĞİNDE DE İNGİLTERE İLE TÜRKİYE ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI İMZALANMASI İÇİN İLGİLİ BAKANLAR KARŞILIKLI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEKLER."
Başbakan Yıldırım, İngiltere Başbakanı May ile ortak basın toplantısında Kıbrıs'ta çözüm arayışının bütün hızıyla devam ettiğini belirterek, &quot;Çözüm her iki toplumun beklentilerini karşılamalı, adil olmalı, iki kesimliliğe dayanmalı ve kalıcı olmalıdır. Bu konuda garantör devletlerden Birleşik Krallık ve Türkiye olarak en fazla memnun olacak bizleriz.&quot; dedi.
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM, İNGİLTERE BAŞBAKANI MAY İLE ORTAK BASIN TOPLANTISINDA KIBRIS'TA ÇÖZÜM ARAYIŞININ BÜTÜN HIZIYLA DEVAM ETTİĞİNİ BELİRTEREK, "ÇÖZÜM HER İKİ TOPLUMUN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMALI, ADİL OLMALI, İKİ KESİMLİLİĞE DAYANMALI VE KALICI OLMALIDIR. BU KONUDA GARANTÖR DEVLETLERDEN BİRLEŞİK KRALLIK VE TÜRKİYE OLARAK EN FAZLA MEMNUN OLACAK BİZLERİZ." DEDİ.

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Başbakan Yıldırım, İngiltere Başbakanı May ile ortak basın toplantısında, &quot;15 Temmuz darbe girişiminin asıl aktörü konumunda olan Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün bütün dünyada olduğu gibi İngiltere'de de bilinen faaliyetleri var. Bu faaliyetler konusunda kendisine bilgi aktarma fırsatımız oldu. Bu suç örgütünün uzantılarına hukukun içerisinde gereğinin yapılmasını da Sayın Başbakan'dan talep ettik.&quot; dedi.
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM, İNGİLTERE BAŞBAKANI MAY İLE ORTAK BASIN TOPLANTISINDA, "15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN ASIL AKTÖRÜ KONUMUNDA OLAN FETULLAH GÜLEN TERÖR ÖRGÜTÜ'NÜN BÜTÜN DÜNYADA OLDUĞU GİBİ İNGİLTERE'DE DE BİLİNEN FAALİYETLERİ VAR. BU FAALİYETLER KONUSUNDA KENDİSİNE BİLGİ AKTARMA FIRSATIMIZ OLDU. BU SUÇ ÖRGÜTÜNÜN UZANTILARINA HUKUKUN İÇERİSİNDE GEREĞİNİN YAPILMASINI DA SAYIN BAŞBAKAN'DAN TALEP ETTİK." DEDİ.

Başbakan Yıldırım, İngiltere Başbakanı May ile ortak basın toplantısında, &quot;Terörün günümüzde önemli tehditlerden birisi olduğunu göz önüne aldığımızda havaalanlarının güvenliği, havaalanlarına gelen giden yolcuların terörle bağlantısının olup olmadığı veya terörist ataklara karşı gerekli emniyet tedbirlerinin eksiksiz alındığının teyit edilmesi amacıyla karşılıklı havaalanlarının güvenliği konusunda her iki ülkenin sivil havacılık idareleri birlikte çalışacaklar. 2017 yılı boyunca birtakım tatbikatları gerçekleştirecekler.&quot; dedi.
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM, İNGİLTERE BAŞBAKANI MAY İLE ORTAK BASIN TOPLANTISINDA, "TERÖRÜN GÜNÜMÜZDE ÖNEMLİ TEHDİTLERDEN BİRİSİ OLDUĞUNU GÖZ ÖNÜNE ALDIĞIMIZDA HAVAALANLARININ GÜVENLİĞİ, HAVAALANLARINA GELEN GİDEN YOLCULARIN TERÖRLE BAĞLANTISININ OLUP OLMADIĞI VEYA TERÖRİST ATAKLARA KARŞI GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİNİN EKSİKSİZ ALINDIĞININ TEYİT EDİLMESİ AMACIYLA KARŞILIKLI HAVAALANLARININ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA HER İKİ ÜLKENİN SİVİL HAVACILIK İDARELERİ BİRLİKTE ÇALIŞACAKLAR. 2017 YILI BOYUNCA BİRTAKIM TATBİKATLARI GERÇEKLEŞTİRECEKLER." DEDİ.

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