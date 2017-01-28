Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Antalya
Hakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Hakan Yemişken
Antalyaspor: Fornezzi, Celustka, Chico, Diego, Sakıb Aytaç, Charles (Dk. 70 Yekta Kurtuluş), Zeki Yıldırım, Danilo (Dk. 55 Motta- Dk. 86 Salih Dursun), Deniz Kadah, Mbilla, Eto'o
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç, Omeruo (Dk. 79 Plet), Garcia, Birol Parlak, Tzavellas, Landel, Efecan Karaca, Emre Akbaba (Dk. 85 Aissati), Guerrier (Dk. 66 Berkan Emir), Vagner Love
Goller: Dk. 41 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 45+1 ve Dk. 76 Eto'o (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Sakıb Aytaç, Dk. 69 Zeki Yıldırım, Dk. 90 Mbilla (Antalyaspor) Dk. 45 Garcia, Dk. 63 Efecan Karaca, Dk. 72 Emre Akbaba, Dk. 90 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor)
ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.
64. dakikada paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta, Celustka'dan aldığı topu rakip kaleye doğru taşıyan Motta'nın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı direğin üzerinden kornere tokatladı.
75. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zeki Yıldırım'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
76. dakikada Antalyaspor karşılaşmada öne geçti. Sol kanatta çizgiye inen Sakıb Aytaç'ın ceza sahasına yerden pasında ön direkte topla buluşan Mbilla'nın içeriye çıkartmak istediği meşin yuvarlak, defansa çarparak Eto'o'nun önünde kaldı. Eto'o'nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1
80. dakikada Efecan Karaca'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
90. dakikada kullanılan serbest vuruşta, ceza sahasında topla buluşan Vagner Love'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fornezzi'nin müdahalesiyle oyun alanına döndü. Dönen topa Antalyasporlu futbolcular sahip olarak tehlikeyi önledi.
90+2. dakikada Eto'o'nun pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Deniz Kadah'ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.
Karşılaşma, Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.