AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ünal:

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, "Değiştirdiğimiz rejim değildir. Değiştirdiğimiz siyasal sistemdir. Hükümet sistemidir." dedi

Ünal, Elbistan ilçesinde Demokrasi Platformu tarafından Gençlik Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen "15 Temmuz Darbe Süreci, Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye'de parlamenter sistemin istikrar oluşturmadığını anlatan Ünal, "Parlamenter sistem vesayetten başka bir şey bize getirmedi. O nedenle Turgut Özal, Alparslan Türkeş ve Necmettin Erbakan da ısrarla başkanlık sistemini istedi." dedi.

Parti olarak istikrarı ve ekonomik büyümeyi sağladıklarını anımsatan Ünal, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her yerine hizmetler ulaştı. Sizin bize verdiğiniz sandıktaki talimatla bunu yaptık. Biz 2004 ve 2005'te darbe girişimleri ile karşılaşmadık mı? 2007 yılında e-muhtıra yaşamadık mı? 2008 yılında parti kapatma olmadı mı? Cumhurbaşkanı'nı seçtirmemek için 367'yi icat etmediler mi? Bir yandan bunlarla mücadele ettik. Bir yandan vatandaşa hizmet götürdük. Hamd olsun, hem şeytan taşladık, hem tavaf ettik. 2012 yılında bu sivil toplum örgütü görünümündeki yapı ilk hamlesini yaptı. Bu sivil toplum örgütü görünümlü yapı, 40 yıldan beri faaliyet gösteriyordu. Bunlar yargıda, emniyet ve ordudaki yapılanma ile devleti ele geçirmeye kalkıştılar, karşılarında bizi buldular. 40 yıldan beri hazırlık yapan bu yapılanmanın karşısında Recep Tayyip Erdoğan gibi sağlam bir irade olmasaydı, bu alçaklar ülkeyi ele geçirecekti."

Ünal, 17-25 Aralık ile 15 Temmuz'u yaşamış millet olarak vesayeti milletin iradesinin devlete yansımasını engelleyen bu sistemi değiştirdiklerini dile getirerek, "Değiştirdiğimiz rejim değildir. Değiştirdiğimiz siyasal sistemdir. Hükümet sistemidir. Şimdi milletin karar verdiği, Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilme kararını mevcut sisteme uyumlu hale getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.