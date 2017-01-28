Samsun'da dumandan zehirlenen kişi hayatını kaybetti

SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde bir kişi evindeki yangını söndürmek isterken dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Teknepınar Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Dursun Ali Kara (70), ısınmak için sobayı yaktı. Sobadan penceredeki tüle sıçrayan ateş sonrası yangın çıktı.
Evindeki yangını tek başı söndürmeye çalışan Kara, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.
Kara'nın cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.