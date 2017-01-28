AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:

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MALATYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "40 yıldır bünyemizde barındırdığımız, ana damarlarımızdan kılcal damarlarımıza kadar bütün damarlarımıza girip, manevi duygularımızı suistimal eden, dost bildiğimiz, sırtımızdan hançerleyen örgütün yapmış olduğu bir bir darbe girişimi vardı." dedi.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti tarafından bir otelde düzenlenen "Darbeler Medya ve Malatya Sempozyumu" ile "Yılın Gazetecileri Ödül Töreni"ne katılan Çalık, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bu yana birçok darbenin yapıldığını belirtti.

Demokrasiyi ve milletin iradesini inşa etmek istediklerini bildiren Çalık, "Demokrasinin baki olmasını istiyoruz ama darbe yapmak isteyenler ihanet içerisinde olanlar, vesayeti kendilerine hak olarak görenler bilsinler ki bu milletten her daim cevabını aldılar, almaya da devam edecekler." dedi.

Darbelerin "post modern", "modern", "dost modern" darbe diye bazı kesimler tarafından adlandırıldığına değinen Çalık, şöyle konuştu:

"40 yıldır bünyemizde barındırdığımız, ana damarlarımızdan kılcal damarlarımıza kadar bütün damarlarımıza girip, manevi duygularımızı suistimal eden, dost bildiğimiz, sırtımızdan hançerleyen örgütün yapmış olduğu bir darbe girişimi vardı. 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin kara cumalarından biri olarak anılacakken, milletin iradesi bunun önüne set oldu."

Çalık, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu gazeteciler tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet ile buluşmasının engellenmeye çalışıldığını ancak kahraman gazeteciler sayesinde Erdoğan'ın sosyal medya ile basın mensubuna ulaştığını ve millete seslendiğini kaydetti.

-"Darbe gecesi Bandırma üssündeki F-16'lar da Malatya'daydı"

Malatya Valisi Mustafa Toprak ise FETÖ'nün darbe girişimi sırasında kentte yaşadıkları hakkında şunları kaydetti:

"Bandırmadaki hava üssünün onarımda olması nedeniyle oraya ait F-16 savaş uçağı da buradaydı. Burası F- 4 bombardıman uçaklarının olduğu bir yer, ilaveten de F-16 uçakları da buradaydı. Hava Kuvvetlerimizin önemli vurucu timinin burada olması, Doğu ve Güneydoğu'daki profesyonel birliklerin burada komuta edilmesi Malatya'yı önemli bir hale getirdi. İlk andan itibaren 2. Ordu Komutanlığı ve kışlaların önünün kapatılması, 7. Ana Jet Üssü'nün elektriklerinin kapatılması ve ana komuta merkezlerinin of durumuna getirilmesi, ilerleyen zamanda alınan tedbirlerle ilde daha büyük acıların yaşanmasına engel olunmuştur diye düşünüyorum. 'Devletimizin yanındayız' diyenlerin hiç de öyle olmadığını, içerideki ihanetçiler ile iş birliği yaptıkları orada görüldü. İhanetçilerin, ana giriş noktalarını ele geçirenlerin içeride komuta odasının önünde silahlarının alınmasına rağmen, daha sonra o silahların ihanetçilere verildiğini ibretle izledik."

Toprak'ın konuşmasının ardından, Gazeteci Vahap Munyar ve İsmail Kapan'ın konuşmacı olarak katıldığı "Darbeler Medya ve Malatya Sempozyumu" düzenlendi.

Sempozyumun ardından, alanlarında başarı gösteren medya mensuplarına ödülleri verildi.