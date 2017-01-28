28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:

28 Ocak 2017 Cumartesi, 21:47

BURSA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Son viraja geldik. İnşallah nisan ayının ortasında sandık, milletin huzuruna gelecek. Bu sandıkta o büyük cumhur, elini vicdanına koyacak ve cumhurbaşkanına yetkiyi de iradeyi de verecek, 'Başımın tacısın' diyecek. O kimse, gelecek ve cumhurun idaresini, yönetimini yapacak." dedi.

Müezzinoğlu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, AK Parti Osmangazi İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2002 yılından beri çok mesafe katettiğini, daha da çok mesafe katetmeyi hedeflediğini söyledi.

Şimdilerde hayata geçirilen projeleri 15 yıl önce kimsenin hayalini bile edemediğini belirten Müezzinoğlu, "Neredeyse 20 yıldır duran Bolu Tüneli, 'Patates deposu olsun mu?' diye düşünülen patates kafalıların yönettiği bir dönemden, şimdi 'Dünyayla yarışta ben de varım' diyen bir milletin lideriyle bir yolculuğa çıktık. Dünyayla rekabetin ne olduğunu ve öz güvenini kazandık. Şimdi bizim rekabet gücümüzden korkuyorlar." diye konuştu.

Müezzinoğlu, birilerinin 1960'tan beri arka plandan milletin kaderiyle oynamaya çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu milletin kaderiyle oynamayı başaranların bundan sonra asla başaramayacakları bir dönüşümün arefesindeyiz. Hayırcılar, bu milletten korkanlardır; bu milletle ve ülkeyle ilgili farklı hayalleri ve hesapları olanlardır. Hayırcıların hiçbiri, milleti yüreğinden sevebilen, 80 milyonun sızısını yüreğinde hissedebilenler değildir. Hayırcılar, ülkeyi de milleti de sıradan gören, ülkenin ve milletin dünyayla yarışta var olmasını bu millete yakıştıramayan bir gruptur. Hayırcılara bakarsanız, millete güvenmeyen, milletten korkan, korktukları için de milleti korkutmaya çalışıyorlar. Karşındakini kim gibi bilirsin? Kendim gibi bilirim. Hayırcılar, milletten korktuğu için herkesi korkak zannediyorlar. 'Cumhuriyet elden gidecek' diyerek, milleti korkutuyorlar. Cumhuriyet'in sahibi, cumhur. Ne olur şu cumhurdan bir gün de korkma. Cumhur ile cumhurun başkanını buluşturan bir sitemden niye korkuyorsun?"

Birçok şeyin elden gideceğini öne süren bir grup olduğunu ifade eden Müezzinoğlu, "Bunlar, 'Cumhuriyet, laiklik, Atatürkçülük elden gider' diyorlar. Atatürk, senin tapulu malın mı? Atatürk, bu genç cumhuriyetin kurucu lideri. Cumhuriyeti milletle kurdu." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türk milletinin büyük hedefleri ve hayalleri var"

Türk milletinin bugüne kadar hiçbir gücün karşısında eğilmediğini dile getiren Müezzinoğlu, "Bu millet, büyük bir millet. Türk milletinin büyük hedefleri ve hayalleri var. O büyük hedefleri hak eden dinamizmi başarabilecek gücü var. Son viraja geldik. İnşallah nisan ayının ortasında sandık, milletin huzuruna gelecek. Bu sandıkta o büyük cumhur, elini vicdanına koyacak ve cumhurbaşkanına yetkiyi de iradeyi de verecek, 'Başımın tacısın' diyecek. O kimse, gelecek ve cumhurun idaresini, yönetimini yapacak." ifadelerini kullandı.

Müezzinoğlu, 7 Haziran 2015'teki seçim akşamına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhur adına, 7 Haziran seçimlerinin akşamında, o yüzde 65'lik kitlenin temsilcisi acaba kimdi? Televizyonlara çıktılar, 'Biz yüzde 65'lik oy oranıyla bir grubuz' dediler. Yüzde 65 de yok ki AK Parti'den de alarak, 'yüzde 65' diyorlardı. Matematikleri de o kadar zaten. Peki cumhurun seçtiği lider, o yüzde 65'lik grubun için Selahattin Demirtaş mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu, Devlet Bahçeli miydi? Kimdi? Sanki yetki ellerindeymiş gibi Bahçeli'ye başbakanlık hediye ettiler. Bekledi ki Bahçeli, başbakanlığı ona hediye etsin. Bahçeli ona hediye etseydi o, muhtemelen gidecekti Selahattin Demirtaş'a 'Gel ya başbakan yardımcılığını sana verelim' diyecekti. Bunun adı, 'milli iradenin güçlü temsili' olacaktı. Bu millet, bunun ağır bedellerini ödedi. Onlar, o güçlü koltuklarında rahat oturdular, millet bedel ödedi."

- Referandum süreci

"Cumhur, seçtiği başkanının yetkileriyle, sorumluluklarıyla inşallah 2019'da fiilen sistemin başına oturacak" diyen Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Milletin kaderiyle oynanılmasına müsaade etmeyen bir sistemin derdindeyiz. Kavganın özü, 'Sistemde, ipin ucu kimin elinde olacak'. Biz, AK Parti olarak diyoruz ki ipin ucu, millette olacak. Onlar da 'İpin ucu, kapalı kapılar arkasında, nokta noktanın elinde olacak.' diyor. Biz buna müsaade edemeyiz. İpin ucunu millete vereceğiz. Daha şeffaf, toplumu kucaklayan ve geleceğe ait hedeflerinde toplumun desteğini arkasına almış, hızlı karar veren ve hızlı icraat yapabilen, kaybettiğimiz arayı kapatabilen, güçlü bir yapı. Milletin vicdanı, orada kendine güvenen 80 milyon ülke insanının asgari yüzde 70'ini gönlünde, vicdanında bir defa yerini alacak. Sonra sandıktaki oyu, asgari yüzde 50'nin üzerinde olacak. Bunun için yüzde 70-80'i yok farz edebilmesi, mümkün değil. Küçük partilerle ayrışan, çatışan ve onların rekabetiyle bedel ödeyen bir Türkiye değil, projelerini anlatan, 5 yıl sonraki Türkiye'nin konumunu, vizyonunu ortaya koyan, onun için milletten yetki isteyen, yetkiyi aldığında da arkasına bakmadan geleceği belirleyen bir lider ve onun peşinde bir çoğunluk millet. 'Adalet, siyasallaşır' diye korkutuyorlar. Siyasallaşmış adaletin en ağır bedellerini, utanmadan sıkılmadan insafsızca bu millete ödettiler."

Milletin unutkan olmadığını belirten Müezzinoğlu, "Kendini akıllı zannedip milleti saf zannedenler, diğer kelimeyi söylemiyorum, esasında o kelimeyi hak edenlerin ta kendileridir. Bu millet, kendi hak ve hukukuna, değerlerine yanlış yapan, hayallerini ve umutlarını karartan hiç kimseyi ne unutur, ne de kolay kolay affeder." diye konuştu.

Müezzinoğlu, sürece hep beraber, milletçe sahip çıkılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU:
Maliye Bakanı Ağbal:
YEREL

MALİYE BAKANI AĞBAL:

Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu
YEREL

ULUDAĞ'DA HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

Bursa'da iki grup arasında kavga: 4 yaralı
YEREL

BURSA'DA İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 4 YARALI
Bursa'nın lezzetleri Yıldırım'da yarıştı
YEREL

BURSA'NIN LEZZETLERİ YILDIRIM'DA YARIŞTI
BTSO 43. Ortak Akıl ve İstişare Toplantısı
YEREL

BTSO 43. ORTAK AKIL VE İSTİŞARE TOPLANTISI
BTSO 43. Ortak Akıl ve İstişare Toplantısı
YEREL

BTSO 43. ORTAK AKIL VE İSTİŞARE TOPLANTISI
Karda yaban hayvanlarını beslediler
YEREL

KARDA YABAN HAYVANLARINI BESLEDİLER
&quot;Uludağ Kış Şenliği&quot; başladı
YEREL

"ULUDAĞ KIŞ ŞENLİĞİ" BAŞLADI
UÜ 12 ülkede YÖS sınavı yapacak
YEREL

UÜ 12 ÜLKEDE YÖS SINAVI YAPACAK
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ecertaş:
YEREL

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI GENEL BAŞKANI ECERTAŞ:
CLK Uludağ Elektrik'ten Kızılay'a tam destek
YEREL

CLK ULUDAĞ ELEKTRİK'TEN KIZILAY'A TAM DESTEK
Toplu taşıma araçlarında sivil kıyafetli trafik polisi dönemi
YEREL

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA SİVİL KIYAFETLİ TRAFİK POLİSİ DÖNEMİ
Bursa'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
YEREL

BURSA'DA OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 2 YARALI
Bursa'da asayiş uygulaması
YEREL

BURSA'DA ASAYİŞ UYGULAMASI
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ecertaş:
YEREL

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI GENEL BAŞKANI ECERTAŞ:
Torun: &quot;Güçlü Türkiye yolunda koşmaya devam edeceğiz&quot;
YEREL

TORUN: "GÜÇLÜ TÜRKİYE YOLUNDA KOŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Bozbey mahalleleri geziyor
YEREL

BOZBEY MAHALLELERİ GEZİYOR
&quot;Uludağ Kış Şenliği&quot; yarın başlıyor
YEREL

"ULUDAĞ KIŞ ŞENLİĞİ" YARIN BAŞLIYOR

Keles Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi'nde Ekmekçi güven tazeledi
YEREL

KELES ESNAF KEFALET KREDİ KOOPERATİFİ'NDE EKMEKÇİ GÜVEN TAZELEDİ
Göletler doldu
YEREL

GÖLETLER DOLDU
UEDAŞ enerji verimliliği için harekete geçti
YEREL

UEDAŞ ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Nilüfer'de kar mücadele alarmı
YEREL

NİLÜFER'DE KAR MÜCADELE ALARMI
Zabıtaya &quot;Tüketici Kanunu&quot; anlatıldı
YEREL

ZABITAYA "TÜKETİCİ KANUNU" ANLATILDI