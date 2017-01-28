29 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Maçın ardından

28 Ocak 2017 Cumartesi, 21:53


GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig'in 19. haftasında Bandırmaspor'u 3-1 yenen Büyükşehir Gaziantepspor'un teknik direktörü Metin Diyadin, kazanmaları gereken bir maçtan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Diyadin, "Bugün mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. O yüzden hırslı başladık. Özellikle ilk 15-20 dakika iyi oynadık. Daha sonra biraz yavaşladık. İkinci yarıda oyun formatını değiştirerek daha etkili olduk." ifadelerini kullandı.

Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha ciddi pozisyonlar üretmeye başladıklarını aktaran Diyadin, şöyle konuştu:

"Pozisyonlara girmemize rağmen uzun süre skor değişmedi. Özellikle sonucu tutma ve devam ettirme noktasında Muhammet Reis'in önemli katkısı oldu. İyi yoldayız ama eksiklerimiz var. Skor üretmeye çözüm bulamadık. Mücadele ederek puan alabilirsiniz ama gol atmadan maç kazanamazsınız. Bu anlamda çalışmalarımız sürüyor. İnşallah 2-3 gün içerisinde transferler yapacağız."


- Bandırmaspor cephesi

Bandırmaspor Teknik Direktörü Feyyaz Uçar ise son birkaç haftadır maça kötü başlama sıkıntısı yaşadıklarını ifade etti.

Geriye düştüklerinde karşılık veremediklerini dile getiren Uçar, şunları kaydetti:

"Oyunun kaderini değiştirmek istedik ama Emre'nin oyun dışı kalması bütün planları altüst etti. Deplasman sorununu çözmemiz lazım. Gerekirse yönetimle görüşeceğim ve belki 1-2 takviye daha isteyeceğim, çünkü bu sıkıntıyı çözemezsek ileride daha büyük problemler yaşayabiliriz. Rakibimizi tebrik ediyorum. Galibiyeti hak ettiler."

İLGİLİ HABERLER

Basketbolda maçın ardından
YEREL

BASKETBOLDA MAÇIN ARDINDAN
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
Spor Toto Basketbol Süper Ligi
YEREL

SPOR TOTO BASKETBOL SÜPER LİGİ
Alzaymır hastası yaşlı adama Bakan Kaya sahip çıktı
YEREL

ALZAYMIR HASTASI YAŞLI ADAMA BAKAN KAYA SAHİP ÇIKTI
GTO Emitt FuarınıGaziantep lezzetleri ile buluşturdu
YEREL

GTO EMİTT FUARINIGAZİANTEP LEZZETLERİ İLE BULUŞTURDU
Alzaymır hastası yaşlı adam korumaya alındı
YEREL

ALZAYMIR HASTASI YAŞLI ADAM KORUMAYA ALINDI
Büyükşehir EMİTT fuarına katıldı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR EMİTT FUARINA KATILDI
Koyun otlatırken yamaçtan düşen çoban öldü
YEREL

KOYUN OTLATIRKEN YAMAÇTAN DÜŞEN ÇOBAN ÖLDÜ
Genç kızın burun ameliyatı sonrası hayatını kaybetmesi
YEREL

GENÇ KIZIN BURUN AMELİYATI SONRASI HAYATINI KAYBETMESİ
Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü
YEREL

GAZİANTEP'TE KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ: 2 ÖLÜ
Sosyal medyadan terör propagandası iddiası
YEREL

SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASI İDDİASI
Büyükşehir köylerin şehir hayatını kolaylaştırdı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR KÖYLERİN ŞEHİR HAYATINI KOLAYLAŞTIRDI
Altunkaya Group GAPTARIM ve GAPFOOD fuarında
YEREL

ALTUNKAYA GROUP GAPTARIM VE GAPFOOD FUARINDA
Gaziantepspor, Trabzon deplasmanında
YEREL

GAZİANTEPSPOR, TRABZON DEPLASMANINDA