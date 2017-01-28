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Maçın ardından

28 Ocak 2017 Cumartesi, 22:19


ANTALYA (AA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor karşısında ikinci yarıda ortaya koydukları performansla galibiyeti elde ettiklerini söyledi.

Çalımbay, ligde 2-1 kazandıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sezonun ikinci bölümüne istedikleri gibi başladıklarını, aldıkları iki galibiyetten sonra Aytemiz Alanyaspor maçının öneminin çok arttığını belirtti.

Sezonun ikinci bölümünde deplasmanda üst üste iki maç kazandıklarını hatırlatan Çalımbay, "Maçın kolay olmayacağını biliyorduk. Hakikaten de bizim beklediğimiz gibi oldu. İlk yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. İlk yarı belki sezonun en tutuk maçlarından bir tanesini oynadık. Beklediğimiz şekilde değildik. Hiç böyle bir oyun beklemiyorduk." diye konuştu.

İkinci yarı, ilk yarıya göre daha iyi oynadıklarını ifade eden Çalımbay, şöyle konuştu:

"Aytemiz Alanyaspor'un, geçen hafta izlediğim Beşiktaş maçındaki durumuyla bu maçtaki durumu arasında uçurum vardı. İnanılmaz bir şekilde mücadele ettiler. İlk yarı çoğu yerimizi doldurdular. Hiçbir şey yapamadık ama ikinci yarı takımım, ben geldiğimden beri yaptığı gibi mücadeleyi bırakmadı. İkinci yarı oynadığımız oyunla iyi bir galibiyet aldık. Lig daha uzun, daha bir sürü maç var. Puanımız ve bulunduğumuz yer iyi ama bunun biraz daha üstüne çıkmamız gerekiyor. Bazen istediğiniz şekilde oynamayabilirsiniz, memnun olmayabilirsiniz ama mücadeleden hiçbir zaman kopmamak gerekiyordu. Bugün onu yaptılar arkadaşlarımız. Bundan sonra daha iyi şekilde bitirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz."

- Aytemiz Alanyaspor cephesi

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Camunak da yenilgiyi hak edecek bir oyun oynadıklarını düşünmediğini söyledi.

Oyuncularının sahadaki duruşlarının son derece pozitif olduğunu dile getiren Camunak, "İyi oynadık ama bazen oynadığımız oyunun karşılığını alamadığımız oluyor. Bu maçta da maalesef öyle oldu. Antalyaspor'u tebrik ediyorum." diye konuştu.

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