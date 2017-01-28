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"Carmen" operası sanatseverlerle buluştu

28 Ocak 2017 Cumartesi, 22:29
"Carmen" operası sanatseverlerle buluştu

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "Carmen" operasını sanatseverlerle buluşturdu.

SAMDOB, Atatürk Kültür Merkezi’nde yeni yılın en büyük prodüksiyonlarından olan ''Carmen'' operasını sahneledi.

Opera edebiyatının en önemli birkaç yapıtından biri olarak kabul edilen ve dünya genelinde en çok sahnelenen operaların başında gelen Carmen operası, Fransız besteci George Bizet tarafından bestelenen ve büyüleyici müziği sayesinde eserin ölümsüzlüğe ulaştığı biliniyor.

Carmen operası, Haldun Özörten'in günlük göndermeler içeren rejisi ile sahnelenirken, yapıtın orkestra şefliğini Tulio Gagliardo Varas, dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Sevtaç Demirer Ulaş, koreografisini Serhat Nüfusçu, ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz üstleniyor.

Bir tütün işçisi olan genç ve güzel Carmen’e gönlünü kaptıran ve bir süre sonra kendisinden sıkılan Carmen tarafından kandırıldığı izlenimine kapılan Onbaşı Don Jose'nin trajik serüveninin anlatıldığı operada, insana ait gerçekler renkli bir panorama şeklinde sanatseverlere aktarılıyor.



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