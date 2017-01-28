Sayısal Loto çekildi (2)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 1 milyon 684 bin 833 lira 10 kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 119 kişi 5 bin 962 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 41 kişi 76 lira 35'er kuruş, 3 bilen 138 bin 420 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Çekilişte, 4 milyon 433 bin 760 lira 35'er kuruş ikramiye dağıtıldı.



Büyük ikramiyeyi kazanan kişinin kuponunu, Manisa'nın Soma ilçesinden yatırdığı belirtildi.



Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 763 bin 337 lira 28 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 985 bin 280 lira 7 kuruş aktarılacak.



(Bitti)