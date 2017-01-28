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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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"Yolanta" operasının prömiyeri yapıldı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 22:34
"Yolanta" operasının prömiyeri yapıldı

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB) tarafından, Çaykovski'nin bestelediği son opera olan "Yolanta" eserinin prömiyeri yapıldı.

Haşim İşcan Kültür Merkezinde prömiyeri gerçekleştirilen eser, Türkçe üst yazı eşliğinde Rusça seslendirildirildi. Yolanta eseri, Çaykovski'nin bestelediği son opera olma özelliğini taşıyor.

Librettosu bestecinin kardeşi Modest Çaykovski'ye ait eser, Napoli Kralı Rene'nin genç ve gözleri görmeyen kızı Yolanta'nın hikayesini konu alıyor. Eserdeki Yolanta ve sevgilisinin düeti, dünya opera repertuvarının en lirik ve etkili parçalarının arasında yer alıyor.

Eserin dekorunu Gürcan Kubilay, kostümünü Gizem Betil, ışık tasarımını Mustafa Eski, projeksiyon tasarımını ise Zeyi Şimşek ve Sinan Atay üstleniyor. ANTDOB korosunu ise Mahir Seyrek yönetiyor. Orijinal bir perde olan eser, ANTDOB sanatçıları tarafından iki perde olarak sahnelendi.

Eserin prömiyerinde "Yolanta" rolünü Nurdan Küçükekmekçi, "Vaudemount" rolünü Göksay Yaran, "Rene" rolünü Engin Suna, "Robert" rolünü Serhat Konukman, "İbn-i Hakia" rolünü Melih Tepretmez, "Bertrand" rolünü Taner Ölçen, "Almeric" rolünü Altay Ergezen, "Marta" rolünü Medine Tuganova, "Brigitta" rolünü Arzu Aydoğdumu, "Laura" rolünü ise Seda Uzmen Güç canlandırdı.

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