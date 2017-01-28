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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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MDOB, Yunus Emre Oratoryosu'nu sahneledi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 22:36
MDOB, Yunus Emre Oratoryosu'nu sahneledi

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Ahmet Adnan Saygun'un 1942 yılında bestelediği Yunus Emre Oratoryosu'nu sanatseverlerin beğenisine sundu.

Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde izleyici ile buluşan oratoryo, üç esas bölüm ve bir ara parçadan oluştu.

Orkestra yönetmenliğini Nezih Seçkin, koro yönetmenliğini ise Orhan Öner Özcan'ın yaptığı konserde, solist sanatçı olarak Bengi İspir Özdülger, Bülent Bezdüz, Hasan Berk ve Nihan Çetin yer aldı.

Oratoryo, sanatseverler tarafından beğeni ve alkış aldı.

Eser, 31 Ocak Salı günü saat 20.00'de aynı yerde tekrar sahnelenecek.

- Eserin konusu:

Eser, Yunus Emre'nin hayat, ölüm, Yaradan ve insanlığın alın yazısı hakkındaki düşüncelerini ve nihayet "Dost vaslına" erişmesini ayrıca Saygun'un uzun yıllar sürdürdüğü araştırmalar sonrasında derlediği Yunus Emre'nin dizelerinin üzerine bestelediği eser, büyük tasavvuf erinin sevgi felsefesini anlatıyor.

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