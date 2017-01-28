Türkiye'de "Huzur" operasyonu"

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ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde 9 bin 31 ekip, 50 bin 696 personel, 12 helikopter, 19 deniz aracı ve 201 dedektör köpeğin katılımıyla "Huzur Türkiye-2" uygulaması gerçekleştiriliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, zorlu hava şartlarında, aranan kişi ve araçların yakalanması, suçluların caydırılması, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması adına 81 ilde eş zamanlı olarak geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi. Uygulamalarda, özgürlük ve güvenlik dengesine özen gösteriliyor.

Uygulamaya Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Uyuşturucuyla Mücadele, Deniz ve Havacılık şubelerinden 9 bin 31 ekipte görevli 50 bin 696 personel katılıyor. Uygulamada, 12 helikopter, 19 deniz aracı ve 201 dedektör polis köpeği kullanılıyor.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve ilgili daire başkanları, uygulamaları Koordinasyon Merkezinden canlı bağlantılarla anlık takip ediyor.

Şehir giriş ve çıkışlarıyla şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 4 bin 967 hassas noktada, şüpheli kişi ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılıyor. "Huzur Türkiye" uygulamasının ilki, 9 Aralık 2016'da 5 bin 863 ekip, 40 bin 507 personel katılımıyla gerçekleştirilmişti. Öte yandan, uygulama sonuçlarının daha sonra açıklanacağı bildirildi.