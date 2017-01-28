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Ağrı'da kara saplanan ambulans 1 saatte kurtarıldı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 23:43
Ağrı'da kara saplanan ambulans 1 saatte kurtarıldı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Goncalı köyünde doğum sancısı tutan hamile kadın ve rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuğu almaya giderken kara saplanan ambulans,1 saat sonra kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Eleşkirt ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki Goncalı köyünde doğum sancıları başlayan 20 yaşındaki 8 aylık hamile Derya Kaya ile aynı aileden rahatsızlığı bulunan 3 yaşındaki İkram'ı almak için yola çıkan 112 Acil Servis ambulansı, köy yolunda kara saplandı.

Yaklaşık bir saat saplandığı yerden çıkarılamayan ambulans için ilçe özel idaresinden yardım istendi.

Olay yerine gelen özel idarenin kepçesinin yardımı ile saplandığı yerden çıkarılan ambulans, hastayı almak için harekete geçti.

Goncalı köyündeki hamile kadını ve 3 yaşındaki çocuğu alan sağlık ekipleri, hastaları Eleşkirt Devlet Hastanesine götürdü.

Eleşkirt 112 Acil Servis Sorumlusu Ömer Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasta kurtarmaya giderken ambulansın kara saplandığını söyledi.

Hayat kurtarmaya giden ambulanslarının ve ekiplerinin kurtarılmak zorunda kaldığını ifade eden Güven, "Yaklaşık 1 saattir arkadaşlarımız soğuk havada burada mahsur kaldılar. İlçe merkezinden olay yerine giden özel idare kepçesinin yardımı ile ambulans saplandığı yerden çıkartılarak hastayı alıp geldi." dedi.


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