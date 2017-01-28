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MALATYA (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi Akçadağ İlçe Başkanı Aziz Aslan ve yönetim kurulu üyeleri, partilerinden istifa etti.

Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim olsun, referandum olsun her türlü çalışmayı parti olarak yapabileceklerini ancak HDP'yle bunun olmayacağını kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya partinin HDP ile dirsek temasına sokulmaya çalışıldığını illettiklerini ancak bir cevap alamadıklarını aktaran Aslan, şunları söyledi:

''Biz bundan rahatsız olduk. Ben bunu genel merkezede söyledim. Tekin Bingöl ile telefonda görüşmemiz oldu ve kendisinin Veli beyle görüşmesini istedik. Bizim HDP ile aynı yerde olmamızın mümkün olmadığını söyledim. Ondan dan bir cevap alamadım. Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. HDP ile dirsek teması içerisinde olmayı kabul edemeyiz. Tüm genel başkan yardımcılarımızla görüştüm hemen hemen ama bu konuda olumlu bir cevap alamadığım için önümüzdeki seçime böyle giremeyeceğimizi söyledik ve istifa kararı aldık.''

Aslan, 13 asil ve 13 kişiden oluşan yedek yönetim kurulu üyelerinin dışında ilçe kadın kolları ile gençlik kollarının da istifalarını sunduğunu sözlerine ekledi.