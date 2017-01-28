Bodrum'da "Gizli Geçmiş" filminin galası yapıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinin arkeolojik tarihi değerlerinin anlatıldığı "Gizli Geçmiş" adlı belgesel filmin galası yapıldı.

Belgesel yayın yapan bir televizyon kanalının program ekibi tarafından Bodrum Belediye Başkanlığı ve Bodrum Yarımadası Kültür ve Çevresini Koruma Derneğinin destekleri çekilen "Gizli Geçmiş" adlı filmin, Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi'ndeki galasına, CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Diler ve filmin yönetmeni Rıfat Çığ'ın ile yaklaşık 500 kişi katıldı.

Henüz gün ışığına çıkarılmamış ya da tam anlamıyla aydınlatılamamış eserlerden söz edilen filmin sonunda, ekibe filmin yapımını destekleyen derneğin yönetimi tarafından plaket verildi.

Bodrum Belediye Başkanı Kocadon, yaptığı konuşmada, insanların merak ettiği yerlere geldiklerini söyledi.

Bodrum'un geçmişte "Halikarnassos" adıyla bilindiğini anlatan Kocadon, "Bizim de görevimiz Bodrum'u merak ettirmeye devam ettirmek. Bundan sonra Bodrum turizmini Halikarnassos ile götüreceğiz." dedi.

Yönetmen Çığ da yurt dışında müzelerde Türkiye'den götürülen bazı tarihi eserleri gördüğünü ve üzüldüğünü belirterek, "Bodrum'a gelip gittikçe, Bodrum'da belgeseller yaptıkça aslında bu kadar üzülmemem gerektiğini anladım. Çünkü daha el değmemiş olanlar var. Umarım yaptığımız bu belgesel bu zenginliklerin ortaya çıkmasına vesile olur." diye konuştu.

Derneğin Başkanı Mustafa Tanışık ise Bodrum'a katkı sağlayacak bu tür çalışmalar yapmaya devam edeceklerini ifade etti.