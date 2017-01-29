Sağlık Bakanı Akdağ:

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KOCAELİ (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "İlgili firmanın başındaki yönetimle görüştüm, umut ediyorum ki Kocaeli Şehir Hastanesi, bin 200 yataklı o mükemmel eseri 2018 yılının sonuna kadar belki 2019'un başlarında inşallah Kocaeli'ye kazandıracağız." dedi.

Bakan Akdağ, Başiskele ilçesinde bir otelde düzenlenen Kocaeli İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıda şehrin ihtiyaçlarını şehirdeki bütün paydaların katılımıyla bir kere daha tespit ettiklerini söyledi.

Kocaeli'nin, Türkiye'nin en mutena sanayi kentlerinden biri olduğuna dikkat çeken Akdağ, sağlık hizmetleri konusunda şehirde bugüne kadar büyük bir mesafe aldıklarını kaydetti.

Kocaeli'deki sağlık yatırımlarıyla ilgili bilgiler veren Akdağ, 2019 yılında bitirilecek şehir hastanesini, ilgili firmayla konuşarak 2018'in sonuna kadar tamamlamayı istediklerini ifade etti.

Bakan Akdağ, "İlgili firmanın başındaki yönetimle görüştüm, umut ediyorum ki Kocaeli Şehir Hastanesi, bin 200 yataklı o mükemmel eseri 2018 yılının sonuna kadar belki 2019'un başlarında inşallah Kocaeli'ye kazandıracağız." diye konuştu.

Kocaeli'de 2 hastanenin inşatının sürdüğünü dile getiren Akdağ, bunların Gebze'deki 400 yataklı Fatih Devlet Hastanesi ve 200 yeni yatak ilave edecekleri Kocaeli Devlet Hastanesi olduğunu belirtti.

- Çayırova ve Gölcük'e yeni hastane

Bakan Akdağ, bu 2 hastaneyi gelecek 2 ay içerisinde tamamlamak ve hizmete sokmak istediklerini vurgulayarak, "Bunların zor olduğun biliyoruz ama hem firmalara hem bakanlıktaki arkadaşlarımıza hem de yereldeki arkadaşlarımıza böyle bir hedef koymuş olduk. Umut edelim bu hedefe ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Çayırova'da ileride 300 yatağa çıkarılabilecek şekilde projesi hazırlanan 200 yataklı yeni bir hastane yapacakları bilgisini veren Akdağ, bugün bu hastanenin arazisiyle ilgili de çalıştıklarını kaydetti.

Bakan Akdağ, Gölcük'te 250 yataklı mükemmel bir hastane yapma kararları olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Hastaneyi kendi yerinde yapmayı düşünmüştük ama bunun pek mümkün olmadığını gördük. Daha büyük bir arazide bu hastaneyi yapacağız. Bugün eski hastanenin yanındaki esnaftan bana gelenler oldu, 'Burası ne olacak?' diye sordular. Burayı da sağlık alanı olarak tutacağız ve o sağlık alanında bir sağlıklı yaşam merkezi, belki ağız ve diş sağlığı merkezi gibi bazı unsurları bulundurarak oranın da bir sağlık alanı şeklinde canlılığını korumasını sağlayacağız."

Kocaeli'de madde bağımlılığı ile ilgili AMATEM ve ÇAMATEM'ler yapılacağını anlatan Akdağ, "Bunları Sağlık Bakanlığı olarak bir arsa üzerinde yapmayı düşünüyorduk. Binaları Sağlık Bakanlığı yapacak, malzemelerini Sağlık Bakanlığı koyacak ama buranın üniversitede yapılması, üniversitenin bu konuya katkısının daha doğru olacağını düşündük." şeklinde konuştu.

- "Sezaryen oranlarının yüzde 70'lerin üzerine çıkması çılgınlık"

Akdağ, Kocaeli'de 30-40 civarında sağlık yaşam merkezi yapacaklarını belirterek, "Bunlar aile sağlığı merkezlerine destek veren, vatandaşlarımızın birtakım hizmetleri hastaneye gitmeden de alabilecekleri merkezler olacak. İnşallah bunları da önümüzdeki 3 yıl içerisinde tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kentte sezaryen doğum oranlarının yüksekliğine işaret eden Akdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben hem Kocaelili vatandaşlarımıza hem de bütün Türk halkına sezaryen konusunda kendilerinin, hamile kadınlarımız için söylüyorum, çocuklarının sağlığını düşünmelerini ve mecbur kalmadıkça sezaryen tekliflerini kabul etmemelerini öneriyorum. Yani sadece isteğe bağlı sezaryen diye bir anlayışın, normal tıp anlayışı, ilim anlayışı içinde olmadığını vurgulamak istiyorum. Elbette ihtiyaç olduğunda anne sağlığı için sezaryen yapılabilir ama bunun özel sektörde yüzde 70'lerin üzerine çıkmış olması gerçekten bir çılgınlık. Bunu kabul etmiyoruz, bununla mücadele etmeye devam edeceğiz."