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Zonguldak’ta huzur operasyonu

29 Ocak 2017 Pazar, 00:24
Zonguldak’ta huzur operasyonu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak il merkezi ve ilçelerinde polis ve jandarma ekiplerince huzur operasyonu gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla eğlence mekanları, park ve kafeteryalarla kentin giriş çıkış noktalarında geniş çaplı denetim yaptı.

Terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, asayiş ve trafikten ekiplerinin görev aldığı huzur operasyonunda, kentte giren ve çıkan araçlarda arama yapıldı. Kafeteryalar, internet kafeler, kahvehaneler, parklar ve tüm umuma açık mekanlarda, yaklaşık bin kişi, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasından geçirildi.

Huzur operasyonu ilçelerde de gerçekleştirildi.

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