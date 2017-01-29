Kaymakamın kullandığı otomobil tırla çarpıştı: 1 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Sulakyurt Kaymakamı Önay Altuntaş'ın kullandığı otomobilin tırla çarpışması sonucu, Altuntaş'ın annesi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kaymakam Altuntaş idaresindeki 06 U 7586 plakalı özel otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolunun 25. kilometresinde, Mehmet Ali Mihrap yönetimindeki 34 NS 7432 plakalı tır ile çarpıştı.
Kazada, Kaymakam Altuntaş'ın annesi Fatma Altuntaş (61) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Altuntaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.