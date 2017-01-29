Türkiye genelinde "Huzur operasyonu"

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde olduğu gibi kent genelinde "Huzur Türkiye Yol Uygulama" adı verilen trafik uygulaması ve iş yeri denetimlerini kapsayan operasyon gerçekleştirdi.

Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 371 polisin katılımıyla il ve ilçelerde eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda 2 bin 669 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı.



41 sabit noktada 379 aracın incelendiği, 100 iş yerinin denetlendiği operasyonda, 11 araca para cezası kesildi, 4 iş yeri hakkında işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 2 kişi gözaltına alındı. Bir iş yeri kapatıldı. 1 araç ise trafikten men edildi. Araçlara uygulanan ceza miktarı da 7 bin 815 lira oldu. 8 kişiye de adli idari işlem yapıldı.

- Malatya

Malatya'da kafe ve eğlence merkezleri denetlendi.

Kent merkezinde, Cezmi Kartay ve Fahri Kayahan caddeleri, Kanalboyu ve kentin giriş ve çıkışlarında "Türkiye Huzur" uygulaması kapsamında denetlemeler gerçekleştirildi.

Asayiş, narkotik, mali, terör, organize, kaçakçılık, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin yer aldığı uygulamada, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı.



