Türkiye genelinde "Huzur operasyonu"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

VAN (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilen "Huzur Türkiye-2" operasyonu kapsamında, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de bin polisin katılımıyla sabit yol uygulaması ve eğlence mekanları ile umuma açık yerlerde denetimler yapıldı.

Van'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Asayiş ve Trafik ekiplerinden oluşan 145 emniyet görevlisi, kent girişlerinde oluşturdukları 4 kontrol noktasında durdukları araçları aradı.

Ekipler, operasyonun ikinci bölümünde ise kafeterya, internet kafe, kahvehane ve tüm umuma açık mekanları denetledi.

Denetimler sırasında şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Operasyonun sonunda sorgulanan 443 kişiden haklarında arama kararı bulunan iki şahıs gözaltına alındı. Sorgulanan 42 araçtan biri trafikten men edildi, trafik kurallarına uymayan sürücülere 3 bin 811 lira ceza kesildi. Kontrol edilen 289 iş yerinden biri geçici olarak kapatıldı, 8'ine ise 4 bin 512 lira ceza uygulandı.



- Bitlis

Bitlis'te kenttin farklı noktalarında dondurucu soğukta uygulama yapan 300 polis araçları durdurarak, kimlik kontrolü ve dedektör köpeği Nike ile arama yaptı.

Bitlis Emniyet Müdür Vekili Erdal Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, 81 ilde eş zamanlı "Türkiye Güven ve Huzur Operasyonu 2" uygulaması yapıldığını söyledi.

Diğer huzur uygulamasının geçen yıl aralık ayında düzenlendiğini hatırlatan Akbıyık, şunları kaydetti:

"İlk huzur operasyonunun İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürümüz Selami Altınok'un direktifleri doğrultusunda gerçekleştirmiştik. Birçok suçlu ve aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmişti. Bu günde suç ve terör örgütleriyle mücadele ve ülkemizdeki mevcut ortamının devamını sağlamak amacıyla saat 19.30 ile 23.30 arasında 81 ilimizde eş zamanlı olarak sabit noktalar ve umuma açık yerlerde uygulama çalışmamız gerçekleşti. Amacımız vatandaşlarımıza daha sağlıklı, huzurlu ve güvenli Bitlis ortamını oluşturmak. Umarım bu amaca ulaşırız. Bitlis merkez ve ilçelerinde 300 personelimiz uygulamaya katıldı."

- Hakkari

Hakkari'deki uygulamaya narkotik, mali, terör, kaçakçılık ve organize, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında olduğu yaklaşık 700 polis katıldı.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. Öte yandan çarşı merkezinde ana caddelerdeki cafe, okey salonları ve barlar da denetlendi.

- Muş

Muş'ta İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesinde merkez ve 5 ilçede aynı anda yapılan huzur operasyonuna asayiş, narkotik, terör, trafik şube ve çeşitli birimlerdeki ekipler katıldı.

Polis ekipleri durdurulan araçtaki şüpheli şahısların GBT kontrollerini yaptı, araçları aradı.

Vatandaşlardan Muhammet Samut, "Yapılan bu uygulamalardan memnunuz çünkü ülkemiz için, bizim için yapılıyor. Ülkemizin farklı bölgelerinde terör saldırıları yaşanıyor, bunlar için tedbir alınıyor, bu tür uygulamaların aslında daha sık yapılması lazım." dedi.