Türkiye genelinde "Huzur operasyonu"

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KONYA (AA) - Türkiye genelinde akşam saatlerinde başlayan "Huzur" operasyonu kapsamında, Konya'da yaklaşık bin polisin katılımıyla sabit yol uygulaması ve eğlence mekanları ile umuma açık yerlerde denetimler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki yaklaşık bin polis, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla karayolları, eğlence mekanları, kafeteryalarla kentin giriş çıkış noktalarında geniş çaplı denetim yaptı.

Asayiş, narkotik, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinden oluşan yaklaşık bin polis, farklı noktalarda kimlik kontrolü yaptı, Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirdi.

Uygulamalarda bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirilirken, aranan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

- Aksaray

Kent merkezinde yaklaşık 500 polisin katılımıyla sabit yol uygulaması ve eğlence mekanları ile umuma açık yerlerde denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki yaklaşık 500 polis, kent merkezindeki yollarda, eğlence mekanları ve umuma açık yerlerde "Huzur" uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamalarda 22 iş yeri denetlenirken 401 kişinin GBT kontrolleri yapıldı.