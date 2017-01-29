Türkiye genelinde "Huzur operasyonu"

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BURSA (AA) - Türkiye genelinde yapılan "Huzur" operasyonu kapsamında, Bursa'da yaklaşık 2 bin 500 polisin katılımıyla sabit yol uygulaması ve eğlence mekanları ile umuma açık yerlerde denetimler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki yaklaşık 2 bin 500 polis, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla karayolları, eğlence mekanları, kafeteryalarla kentin giriş çıkış noktalarında geniş çaplı denetim yaptı.

Uygulamada 4 bin 810 kişinin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgulaması yapılarak, haklarında yakalama kararı bulunan 107 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 2 pompalı tüfek, 5 tabanca, uyuşturucu maddeler ve 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Yapılan trafik uygulamasında ise 45 araç sahibine toplam 26 bin 444 lira cezai işlem uygulandı.