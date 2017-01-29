GÜNDEM / 29 OCAK 2017

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, gaziler ve şehit aileleriyle öğle yemeğinde Lalezar tesislerinde bir araya gelecek.

(Edirne/11.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde AK Parti üye buluşmaları etkinliklerine katılacak.

(Eskişehir/14.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Valiliği, şehir hastanesini ve Akdeniz Belediyesini ziyaret edecek.

(Mersin/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Valiliği ziyaret edecek, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelecek, Hayrabolu ve Çorlu AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantılarına katılacak.

- Arslan, Muratlı bölünmüş yolu ile Çorlu çevre yolu şantiyelerinde incelemelerde bulunacak.

(Tekirdağ/09.45-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 19. haftaya Gençlerbirliği-Osmanlıspor, Medipol Başakşehir-Bursaspor, Trabzonspor-Gaziantepspor, Kayserispor-Fenerbahçe müsabakalarıyla devam edilecek.



(Ankara/13.30/İstanbul/15.00/Trabzon/16.00/Kayseri/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta, Fenerbahçe-Muratbey Uşak, Best Balıkesir-Galatasaray Odeabank, Banvit-Pınar Karşıyaka maçlarıyla sürecek.

(İstanbul/13.00/Balıkesir/16.00/19.00) (Fotoğraflı)



3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 15. hafta, Canik Belediyespor-Adana ASKİ, Yakın Doğu Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Üniversitesi-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

(Samsun/14.00/İstanbul/16.00/17.00) (Fotoğraflı)



4- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 13. haftanın son maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

(Bursa/13.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Efeler Ligi'nde 13. haftaya Maliye Piyango-Galatasaray HDI Sigorta karşılaşmasıyla devam edilecek.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 15. hafta müsabakaları yapılacak.

7- TFF 1. Lig'de 19. haftaya Boluspor-Elazığspor, Manisaspor-Ümraniyespor, Mersin İdmanyurdu-Sivasspor, Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor ve Altınordu-Göztepe müsabakalarıyla devam edilecek.

(Bolu/13.00/Manisa/14.30/Mersin/Samsun/16.00/İzmir/18.30) (Fotoğraflı)

8- Spor Toto 2. Lig'de 20'nci, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 22'nci, 2. ve 3. gruplarda da 20'nci hafta karşılaşmaları oynanacak.

9- Avustralya Açık Tenis Turnuvası, İsviçreli Roger Federer ile İspanyol Rafael Nadal arasında yapılacak tekler final maçıyla sona erecek.

(Melbourne) (Fotoğraflı)

10- Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final maçlarında Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Gana ve Mısır-Fas karşı karşıya gelecek.

(Oyem/Port-Gentil) (Fotoğraflı)







ÖZEL HABER

1- "Türkiye'de yatırımlarımıza hiç ara vermeden devam ediyoruz"

- Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Sülün:

- "Türkiye'de bugüne kadar toplam yatırımımızın tutarı bir milyar avro. Yatırımlarımıza hiç ara vermeden devam ediyoruz"

- "Hem ev hem otomotiv satışlarında rekor kırılan bir ülkede krizden söz etmek çelişkili"

- "Bu yılın 2'nci yarısına, referandumdan sonrasına daha pozitif bakıyoruz"

(Gökhan Yıldız/İstanbul)











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