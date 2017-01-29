29 OCAK 2017
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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜNDEM / 29 OCAK 2017

29 Ocak 2017 Pazar, 09:01

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, gaziler ve şehit aileleriyle öğle yemeğinde Lalezar tesislerinde bir araya gelecek.

(Edirne/11.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ

1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde AK Parti üye buluşmaları etkinliklerine katılacak.

(Eskişehir/14.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Valiliği, şehir hastanesini ve Akdeniz Belediyesini ziyaret edecek.

(Mersin/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Valiliği ziyaret edecek, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelecek, Hayrabolu ve Çorlu AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantılarına katılacak.

- Arslan, Muratlı bölünmüş yolu ile Çorlu çevre yolu şantiyelerinde incelemelerde bulunacak.

(Tekirdağ/09.45-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 19. haftaya Gençlerbirliği-Osmanlıspor, Medipol Başakşehir-Bursaspor, Trabzonspor-Gaziantepspor, Kayserispor-Fenerbahçe müsabakalarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/İstanbul/15.00/Trabzon/16.00/Kayseri/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta, Fenerbahçe-Muratbey Uşak, Best Balıkesir-Galatasaray Odeabank, Banvit-Pınar Karşıyaka maçlarıyla sürecek.

(İstanbul/13.00/Balıkesir/16.00/19.00) (Fotoğraflı)

3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 15. hafta, Canik Belediyespor-Adana ASKİ, Yakın Doğu Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Üniversitesi-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

(Samsun/14.00/İstanbul/16.00/17.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 13. haftanın son maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

(Bursa/13.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Efeler Ligi'nde 13. haftaya Maliye Piyango-Galatasaray HDI Sigorta karşılaşmasıyla devam edilecek.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 15. hafta müsabakaları yapılacak.

7- TFF 1. Lig'de 19. haftaya Boluspor-Elazığspor, Manisaspor-Ümraniyespor, Mersin İdmanyurdu-Sivasspor, Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor ve Altınordu-Göztepe müsabakalarıyla devam edilecek.

(Bolu/13.00/Manisa/14.30/Mersin/Samsun/16.00/İzmir/18.30) (Fotoğraflı)

8- Spor Toto 2. Lig'de 20'nci, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 22'nci, 2. ve 3. gruplarda da 20'nci hafta karşılaşmaları oynanacak.

9- Avustralya Açık Tenis Turnuvası, İsviçreli Roger Federer ile İspanyol Rafael Nadal arasında yapılacak tekler final maçıyla sona erecek.

(Melbourne) (Fotoğraflı)

10- Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final maçlarında Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Gana ve Mısır-Fas karşı karşıya gelecek.

(Oyem/Port-Gentil) (Fotoğraflı)


ÖZEL HABER

1- "Türkiye'de yatırımlarımıza hiç ara vermeden devam ediyoruz"

- Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Sülün:

- "Türkiye'de bugüne kadar toplam yatırımımızın tutarı bir milyar avro. Yatırımlarımıza hiç ara vermeden devam ediyoruz"

- "Hem ev hem otomotiv satışlarında rekor kırılan bir ülkede krizden söz etmek çelişkili"

- "Bu yılın 2'nci yarısına, referandumdan sonrasına daha pozitif bakıyoruz"

(Gökhan Yıldız/İstanbul)



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