Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol bakım ve onarım çalışmaları ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Darende-Elbi̇stan, Şırnak-Eruh, Ağrı-Tutak-Patnos, Doğubayazıt-Çaldıran-Van, Bozkır-Hadi̇m-Taşkent-Adi̇ller ve Akçay-Cumaçay-Ağrı yolları kar ve ti̇pi̇ nedeni̇yle trafi̇ğe kapandı.
Ankara çevre otoyolunun Konya-Karataş Kavşağı 3-4. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım Karataş Viyadüğü-Konya Kavşağı istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Giresun-Trabzon yolunun 43. kilometresinde bulunan Akyazı Tüneli'nin (Yıldızlı Mevkisi) Giresun-Trabzon yönünde bulunan güney tüpünde yapılan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.