YEREL HABERLER / ANKARA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol bakım ve onarım çalışmaları ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Darende-Elbi̇stan, Şırnak-Eruh, Ağrı-Tutak-Patnos, Doğubayazıt-Çaldıran-Van, Bozkır-Hadi̇m-Taşkent-Adi̇ller ve Akçay-Cumaçay-Ağrı yolları kar ve ti̇pi̇ nedeni̇yle trafi̇ğe kapandı.

Ankara çevre otoyolunun Konya-Karataş Kavşağı 3-4. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım Karataş Viyadüğü-Konya Kavşağı istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Giresun-Trabzon yolunun 43. kilometresinde bulunan Akyazı Tüneli'nin (Yıldızlı Mevkisi) Giresun-Trabzon yönünde bulunan güney tüpünde yapılan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.



İLGİLİ HABERLER