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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Muğla'da cinayet

29 Ocak 2017 Pazar, 09:36

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde yalnız yaşayan kişi, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Bozüyük Mahallesi'ndeki evden elinde bıçakla, kan lekeleri olan kıyafetlerle çıkan şüpheliyi gören çevredekiler, içeri girdiklerinde yerde hareketsiz yatan kişiyi gördü.

İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibi, kolları bağlı, boynunda bıçak yarası olan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerince, yalnız yaşayan ev sahibi Sacit Şimşek'e (68) ait olduğu tespit edilen ceset, incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

- Zanlı, otogarda yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayet şüphelisi olduğunu belirledikleri U.A'nın yakalanması için polisten destek istedi.

Polis ekipleri, şüphelinin Yatağan Otogarı'ndan minibüsle Menteşe ilçesine gittiği bilgisine ulaştı.

Menteşe Otogarı'nda güvenlik önlemi alan ekipler, minibüste yakaladıkları şüphelinin üzerinde sahte kimlik ve suç aleti bıçağı ele geçirdi.

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