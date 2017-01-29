Kayak tutkunları kaz eti yemeden gitmiyor

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki kayak merkezi Cıbıltepe'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, kentte yöresel lezzetlerin başında gelen "kaz yemeği"ni tatmadan gitmiyor.

"Göğsü kara değip, kar yedikten sonra yağlanarak ayrı bir lezzet kazandığı" belirtilen kazların eti, Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki otellerde kış tatiline gelen yerli ve yabancı turistlerin akşam sofralarına özenle hazırlanıyor.

Baharda yumurtadan çıktıktan sonra ekim ayına kadar meralarda beslenen kazlar, sonrasında sadece arpa verilerek besiye çekiliyor. Kış başında kesilen kazların etleri, tuzlandıktan sonra kurutulmaya bırakılıyor.

Kayak merkezinde hizmet veren otelde, tandır ve fırında pişirilen kazlar, bulgur pilavıyla "özel menü" olarak tepside sunuluyor. Turistler, bu yemeği, otel restoranı ile yanındaki otantik Yörük çadırında tadabiliyor.

Otel Genel Müdürü Kemal Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, misafirlerin, yörenin ritüeli haline gelen Kars kazı yemeğini tatmadan gitmediklerini söyledi.

Bunun bölgeye has bir yemek olduğunu belirten Aydın, "Kars bölgesi bitki örtüsü olarak zengin olduğundan, burada otlanan, yemlenen hayvanlarda, kazlarda, o aromayı etlerine geçirdikleri için leziz bir tat veriyor. Bu yüzden misafirlerimize bunu tavsiye ediyoruz. Zaten kendileri de mutlaka deniyor ve çok memnun kalıyor." diye konuştu.

- "Tadına bakan müşterilerimiz bir daha istiyor"

Otelin aşçısı Süleyman Boztoprak ise Doğu Anadolu Bölgesi'nin vazgeçilmezlerinden kaz etinin kış mevsiminde daha lezzetli olduğunu, dışarıdan gelen misafirlerin de özellikle tatmak istediğini anlattı.

Kurutulmuş kaz etinin daha iyi olduğunu ifade eden Boztoprak, "Kazımızı genelde tandırda pişiririz. Özel kaz çorbamız ve bulgur pilavımız vardır. Kazın yağı damlayarak, yine bulgur pilavını da tandırda pişiriyoruz. Ondan sonra müşterilere sunumumuzu yapıyoruz. Her gün 5-6 kaz servis ediyoruz. Tadına bakan müşterilerimiz bir daha istiyor." dedi.

Turistlerden Altuğ Salih Seçkin de bu yıl kayak için Sarıkamış'ı tercih ettiklerini kaydederek, "Tabii Kars kazı da herkesin duyduğu, yemek istediği bir şey. Arkadaşlar sağ olsun, bize çok güzel bir kaz getirdiler. Oğlumla bu lezzeti tatmadan gitmeyeceğiz." şeklinde konuştu.