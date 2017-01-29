Warriors'tan bir ilk

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers'ı 144-98 yenen Golden State Warriors, art arda 3 sezon ilk 50 maçından önce 40 galibiyete ulaşan ilk takım oldu.
NBA'e 7 maçla devam edildi. 2015 şampiyonu ve 2016 finalisti Golden State Warriors, seyircisi önünde oynadığı Los Angeles Clippers mücadelesini 144-98 kazandı.
Bu sezon 3. kez 140 sayı barajını geçen Warriors, son 10 karşılaşmasında 9. galibiyetini elde etti. Warriors böylece art arda 3 sezon ilk 50 maçından önce 40 galibiyete ulaşan ilk NBA takımı unvanını elde etti.
Stephen Curry, 25'i 3. çeyrekte olmak üzere attığı 43 sayı ve ürettiği 9 ribaunt, 6 asistle Warriors'ı sürükledi. Kevin Durant ise 23 sayı ve 7 asistle oynadı.
Clippers'ta Blake Griffin'in 20, J.J. Redick'in 13, Austin Rivers ve Raymond Felton'ın 10'ar sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
- Heat'ten üst üste 7. galibiyet
Sezonu kötü başlayan Miami Heat, konuk ettiği Detroit Pistons'ı 116-103 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.
Heat'te Goran Dragic 23 sayı ve Dion Waiters 17 sayı, 7 asistle mücadele etti. Heat yedeklerinden Wayne Ellington 19, James Johnson ise 18 sayı kaydetti.
Pistons'ta 24 sayı ve 7 ribaunt üreten Reggie Jackson ve 17 sayı, 20 ribauntla "double double" yapan Andre Drummond'ın eforu galibiyete yetmedi.
NBA'e 8 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Charlotte Hornets-Sacramento Kings: 106-109
Miami Heat-Detroit Pistons: 116-103
Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 108-112 (uzatmada)
Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 144-98
Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets: 129-109
Phoenix Suns-Denver Nuggets: 112-123
Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 95-102