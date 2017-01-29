Moldova-Türkiye ticari ilişkilerinin geliştirilmesi

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ADANA (AA) - Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Igor Bolboceanu, iki ülke arasında imzalanan yatırım ve ticaret anlaşmalarının etkin bir şekilde değerlendirilmesi halinde iki ülke ilişkilerinin çok daha yukarılara taşınabileceğine inandığını belirtti.

Adana Ticaret Odasından (ATO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Bolboceanu, ATO Başkanı Atila Menevşe ve Başkan Yardımcısı Mehmet Şahbaz'ı ziyaret ederek, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Yatırım ve iş birliği imkanlarının tespit edilmesine yönelik incelemelerde bulunmak üzere Adana'ya geldiğini belirten Bolboceanu, halen oldukça düşük boyutlarda bulunan iki ülke arasındaki ticari ilişkileri canlandırmayı amaçladıklarını bildirdi.

Ülkesinin ekonomisine ilişkin bilgi sunumunda bulunan Bolboceanu, şunları kaydetti:

"Moldova'da özellikle hayvancılık ve tarımsal üretim ön planda. Ülkemiz ekonomisi Türk yatırımcı ve girişimcileri için, gerek yatırım gerekse de ticaret bakımından önemli fırsatlar barındırmaktadır. İki ülke arasında karşılıklı yatırım ve ticaret anlaşmaları imzalanmış olduğundan ve bu anlaşmalar gümrüksüz ticarete imkan verdiğinden, fırsatların etkin bir şekilde değerlendirilmesi halinde iki ülke ilişkilerini çok daha yukarılara taşıyabileceğimize inanıyorum."

ATO Başkanı Menevşe de Bolboceanu'yu ağırlamaktan duydukları memnuniyeti belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Adana ve Çukurova, yılda birden fazla ürün ekimine elverişli verimli toprakları ve iklimiyle Türk tarımında söz sahibi. Adana, tarımın yanı sıra, tekstil, konfeksiyon, gıda, makine, kimya, plastik, kauçuk, mobilya, ayakkabı sektörlerinde de ön sıralarda yer alıyor. Öncelikle Moldova ile Türkiye arasında hızlı bir şekilde iş birliğine girebileceğimiz sektörleri saptamamız gerekiyor. Bu kapsamda düzenleyeceğimiz karşılıklı ticaret heyetleri ziyaretleriyle iki ülke yararına olumlu sonuçlar alabileceğimize inanıyorum. Şu anda Adana Moldova ticaret hacmi yıllık 5 milyon dolar seviyesinde. Oysa bu rakamın en az 10 misli olması lazım. Moldova ile Türkiye arasında imzalanan ikili anlaşmaların sağladığı avantajları da kullanarak mevcut ticaret hacmini en üst seviyeye çıkarabiliriz. İlk aşamada önceliği tarım ve turizm sektörüne vermemizin daha sağlıklı sonuçlar alınmasını sağlayacağına inanıyorum. Bu ziyaretinizi, karşılıklı ilişkilerimizin ilk adımı olarak değerlendiriyor, Adana ile Moldova ilişkilerine yeni açılımlar kazandırmasını diliyorum."

Görüşmenin ardından Menevşe ile Bolboceanu, ziyaretin anısına birbirlerine karşılıklı hediye sundular.