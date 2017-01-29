Spot piyasada elektrik fiyatları arttı

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ANKARA (AA) - Gün öncesi spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yaklaşık yüzde 21,9 arttı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 1 milyar 29 milyon 432 bin 118 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 21,9 artışla 203,97 lira oldu.

Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 22 Ocak'ta 235,01 lira, en düşük 23 Ocak'ta 80,74 lira olarak hesaplandı.



Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 206,78 lira olarak gerçekleşti.







