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Doğuda kış

29 Ocak 2017 Pazar, 11:31
Doğuda kış

VAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar ve tipi nedeniyle bin 567 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle 705 mahalleye ulaşım sağlanamadığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kapalı yollarda karla mücadele çalışmalarına başladığı belirtilen açıklamada, olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle tüm yolların açılacağı kaydedildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Van-Bahçesaray, Doğubeyazıt-Çaldıran, Bahçesaray-Hizan, Malazgirt-Nurettin-Aktuzla, Malazgirt-Karahasan-Ahlat, Malazgirt-Karahasan-Adilcevaz, Adilcevaz-Adaksu, Ahlat-Karahasan, Bitlis-Meydan-Geyikpınar, Yüksekova-Şemdinli ve Yüksekova-Dağlıca yolları kar ve tipi nedeniyle kapandı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, Van, Bitlis ve Hakkari çevresinde aralıklı kar yağışlı olması bekleniyor.

Yetkililer, vatandaşları, sabah ve gece oluşabilecek buzlanma, don, sis ve çığa karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan, tipi nedeniyle Çaldıran-Doğubayazıt karayolunda mahsur kalan 130 tırın, Çaldıran ve Muradiye ilçelerindeki petrol istasyonlarında beklediği öğrenildi.

Gürpınar ilçesi Kalkanlı Mahallesi yolunda ise karla mücadele çalışması yürüten kepçe operatörü Ferit Kaçar, çığ altında kaldı. Ayağı kırılan Kaçar için bölgeye 10 kişilik AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler ve mahalle sakinlerince kurtarılan Kaçar, ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaçar'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, il genelinde kar yağışı dolayısıyla kapanan 295 köy yolunun açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Kurtkan, yaşanabilecek acil durumlar için ekiplerin önemli noktalarda hazır bekletildiğine işaret etti.

Karayolları ve belediye ekiplerince kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizliği yapılıyor. Esnaf ile vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önündeki karları kürekle temizliyor.

- Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Mehmetşah Şentürk, merkez ve ilçelere bağlı 200 köy ile 110 mezrayla ulaşım sağlanamadığını bildirdi.

Şentürk, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ancak kar yağışı ve fırtına dolayısıyla açılan yolların yeniden kapandığını belirtti.

Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri ise vatandaşların mağdur olmaması için cadde ile sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, bazı vatandaşlar, karla kaplanan otomobillerini bulmakta güçlük çekti.

- Hakkari

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kent genelinde kapalı bulunan 59 köy ve 198 mezra yolunu kısa sürede açmak için çalışmalarını aralıksız yürütüyor.

Karla mücadele için önceden hazırlıklarını tamamlayan Hakkari Belediyesi Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise iş makineleriyle mahalleler ve şehir merkezinde yolları ulaşıma açık tutmaya çalışıyor.

Çalışmaları birim amirleriyle takip eden Belediye Başkan Yardımcısı Maas Özdemir, olumsuz kış şartlarının kentte hizmetleri aksatmaması için faaliyetlerinin sürdüğünü ifade etti.

Ekiplerinin gece saatlerinde de çalışmalarını yürüttüğünü belirten Özdemir, 24 saat hizmet esasına göre çalışacaklarını kaydetti.

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