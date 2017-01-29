Mersin'de hırsızlık operasyonları

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MERSİN (AA) - Mersin'de merkez Akdeniz ilçesindeki 7 okula girip hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli, halk eğitim merkezindeki televizyonları sökmeye çalışırken suçüstü yakalandı.

Merkez Akdeniz ilçesindeki 7 okulda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürülüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Okullardaki güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin daha önce de hırsızlık suçlarından kayıtları olan Kadir B. (20) olduğunu belirledi.

Ekipler takibe aldıkları şüpheliyi, Karacaoğlan Halk Eğitim Merkezindeki televizyonları çalmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kadir B. tutuklandı.

Şüphelinin bir okuldaki odaya girme görüntüleri de güvenlik kameralarınca kaydedildi. Zanlının kilitli olan odaya camdan girmeye çalıştığı, girdiği yerden çıkarken de camda sıkıştığı saniye saniye görüntülendi.

Yine güvenlik kameralarınca şüphelinin bir bilgisayar monitörü ile okuldan çaldığı malzemeleri büyük bir poşet içerisine doldurup götürdüğü görüldü.

- Çaldıkları eşyaları saklamak isterken yakalandılar

Öte yandan Mersin merkezde girdikleri elektronik eşya dükkanından yaklaşık 15 bin liralık malzeme çalan 2 şüpheli, çalıntı eşyaları bir inşaata saklamak isterken yakalandı.

Merkez Toroslar ilçesindeki bir elektronik eşya dükkanından yaklaşık 15 bin lira değerinde televizyon, bilgisayar gibi elektronik eşyaların çalınması üzerine soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Şüphelileri belirleyen ve gittikleri yönde araştırma yapan ekipler, bir inşaatta 2 kişinin olduğunu gördü. Düzenlenen operasyonda çalıntı malzemeleri inşaata saklamaya çalışan Metin D. ile Murat Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, götürüldükleri mahkemece tutuklandı.