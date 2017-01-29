15 Temmuz şehitleri için model anıt

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MALATYA (AA) - Malatya'da yaşayan heykeltıraş Cengiz Göğebakan, Türk halkının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini engellemesini ve şehitleri anlatan prototip anıt tasarladı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini farklı çalışmalarla ele alan heykeltıraş Göğebakan, şimdi de prototip anıt hazırladı.

Alt kısmını darbe girişiminin anlatıldığı müze ve kütüphane şeklinde tasarladığı anıtın üzerinde 15 Temmuz şehitleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın el izini simgeleyen izler bulunuyor.

Asıl boyutu 50 metre olması planlanan anıtın prototipinde en üstte Türk bayrağını simgeleyen ay yıldız yer alıyor.

Göğebakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından zihninde anıtın şekillenmeye başladığını belirtti.

Bir aylık tasarım aşamasının ardından anıtın prototipini alçıdan yontarak ortaya çıkardığını anlatan Göğebakan, şöyle devam etti:

"O hain geceyi yaşamayan gelecek kuşakların anıtı görünce 15 Temmuz darbe girişimini anlaması, unutanların hatırlaması ve ders almasın için yaptım. Bu anıttan öte yaşam alanlarının olduğu bir yapı. Anıtın alt kısmında 15 Temmuz Müzesi ve Kütüphanesi ile gelen ziyaretçilerin dinlenebilecekleri yerler olacak. Bu anıtta o gece şehit olan kahramanların hepsini, bir el iziyle anlattık. Aslında Çanakkale'deki bir 57. Alay ruhu malum gece tekrar ortaya çıktı, bu hepimizi gururlandırdı. Bayrağı yere düşürmeyen, o gece canı pahasına koruyan kahramanlarımızı biz burada her birini bir el izi temsil edecek şekilde tasarladık. En üstte Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen bir el izi koyduk. Anıtta bunu anlatmaya çalıştık."

Milletin 15 Temmuz'daki darbe girişimine tepkisini kutlu bir yürüyüşe benzeten Göğebakan, "Bu kutlu yürüyüş zihnimizde oluştu ve anıt haline geldi. Bu 15 Temmuz Anıt'ından ziyade tepesi gibi. Devasa boyutta düşünülmüş bir anıt. Bizim kafamızdan geçen üst anıt kısmı yaklaşık 30 metre yüksekliğinde olacak. Belki bir 20 metre kadar da tepe yüksekliği olacak. İçeride 15 Temmuz Müzesi ve Kütüphane olacak." diye konuştu.

Yerel yöneticiler tarafından kente kazandırılabilecek anıtın insanlara 15 Temmuz darbe girişiminin fedakar kahramanlarını hatırlattığını ifade eden Göğebakan, "Bu insanlar vatan için boşuna canlarını vermedi, kanlarını dökmedi. Onlar böyle fedakar olmuşken, biz de onların adını anmaktan, fatiha okumaktan geri kalmayalım. Konu vatan savunması olursa bu milletin neler yapabileceğini 15 Temmuz'da gördük." dedi.