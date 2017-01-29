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Şanlıurfaspor, lideri yenmek istiyor

29 Ocak 2017 Pazar, 11:45


ŞANLIURFA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da kulüp başkanı İsmail Bağıban, yarın lider Eskişehirspor karşısında taraftarların desteğiyle galip gelmek istediklerini söyledi.

Bağıban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde ve kupada son dönemde sergiledikleri güzel futbolun karşılığını aldıklarını belirtti.

Yarın lider Eskişehirspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Bağıban, "Rakibimizin gücünün farkındayız. Lider Eskişehirspor karşısında seyircimizin de desteğiyle kazanmak istiyoruz. Futbolcularımızın moral ve motivasyonu üst düzeyde. Futbolda her sonuç olabilir ancak takımımızın bu dönemde biraz daha puana ihtiyacı var. Rakip de liderliği bırakmak istemeyeceğinden seyir zevki çok yüksek bir maç futbolseverleri bekliyor." diye konuştu.

GAP Arena'da saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Özgüç Türkalp yönetecek.


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