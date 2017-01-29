29 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Türkiye genelindeki "Huzur operasyonu"

29 Ocak 2017 Pazar, 11:59

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde dün 81 ilde gerçekleştirilen "Huzur Türkiye-2" uygulaması kapsamında, aranan 568 şüpheli yakalandı. Uygulamada 402 kişi gözaltına alınırken, 38 tabanca, 40 av tüfeği ve 2 bin 584 paket kaçak sigara bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 81 il genelinde dün akşam eş zamanlı olarak 19.30-21.00 saatlerinde sabit yol uygulaması, 21.30-23.30 saatlerinde ise stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğunlukla bulundukları umuma açık yerlerde "Huzur Türkiye-2" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, genel müdür yardımcıları ve ilgili daire başkanlarınca Koordinasyon Merkezinden canlı takip edildi.

Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Uyuşturucuyla Mücadele, Deniz ve Havacılık şubelerinden 9 bin 31 ekip, 50 bin 696 personelin katıldığı uygulamalarda, 12 helikopter, 19 deniz aracı ve 201 dedektör polis köpeği kullanıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamayla, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şüphelilerin yakalanması, araçların ele geçirilmesi amaçlandı.

- 271 bin 977 kişi kontrol edildi

Şehir giriş ve çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 4 bin 967 hassas noktada denetleme gerçekleştirildi.

Toplam 271 bin 977 kişinin kontrol edildiği uygulamada, arandığı tespit edilen 568 kişi yakalandı, 402 kişi gözaltına alındı, 876 kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

Kişilerin üzerlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 38 tabanca, 40 av tüfeği, bin 92 mermi, 63 kesici delici alet, 37 kurusıkı tabanca, 161,2 gram eroin, 279,95 gram esrar, 120 gram metanfetamin, 26 captagon, 2 bin 584 paket kaçak sigara, 33'ü sikke, biri mühür olmak üzere tarihi eserler ele geçirildi.

Yol denetimlerinde 50 bin 617 araç sorgulandı. Aranan 2 aracın ele geçirildiği uygulamada, 2 bin 373 araç için cezai işlem uygulandı ve 763 araç trafikten men edildi.

Denetlenen 11 bin 678 iş yerinden 770'ine cezai işlem uygulandı, 13'ü kapatıldı.

Açıklamada, özgürlük ve güvenlik dengesine azami özen gösteren personelin, büyük bir gayret ve özveriyle uygulamaların başarıyla sonuçlanmasına katkı sağladığı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

TŞOF Başkanı Apaydın:
YEREL

TŞOF BAŞKANI APAYDIN:

TESK Genel Başkanı Palandöken:
YEREL

TESK GENEL BAŞKANI PALANDÖKEN:

CERN’den iş alan ikinci Türk firması Albaksan oldu
YEREL

CERN’DEN İŞ ALAN İKİNCİ TÜRK FİRMASI ALBAKSAN OLDU
&quot;Yapılandırma&quot;da detaylar belli oldu
YEREL

"YAPILANDIRMA"DA DETAYLAR BELLİ OLDU
Spot piyasada elektrik fiyatları arttı
YEREL

SPOT PİYASADA ELEKTRİK FİYATLARI ARTTI
Başkentte sahte içki operasyonu
YEREL

BAŞKENTTE SAHTE İÇKİ OPERASYONU
Warriors'tan bir ilk
YEREL

WARRİORS'TAN BİR İLK
HDP'li Bilgen gözaltına alındı
YEREL

HDP'Lİ BİLGEN GÖZALTINA ALINDI
HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Diyarbakır'da hakkında açılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmak üzere Ankara'da gözaltına alındı.
YEREL

HDP PARTİ SÖZCÜSÜ VE KARS MİLLETVEKİLİ AYHAN BİLGEN, DİYARBAKIR'DA HAKKINDA AÇILAN SORUŞTURMA KAPSAMINDA İFADESİNE BAŞVURULMAK ÜZERE ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI.
TZOB Genel Başkanı Bayraktar:
YEREL

TZOB GENEL BAŞKANI BAYRAKTAR:
AK Parti'de &quot;referandum&quot; seferberliği
YEREL

AK PARTİ'DE "REFERANDUM" SEFERBERLİĞİ
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 159. gününde, 18 DEAŞ terör örgütü hedefi havadan vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi.
YEREL

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNCE, SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ TERÖR HEDEFLERİNE YÖNELİK DEVAM EDEN FIRAT KALKANI HAREKATI'NIN 159. GÜNÜNDE, 18 DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ HEDEFİ HAVADAN VURULDU, 18 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ.
Karayollarında durum
YEREL

KARAYOLLARINDA DURUM
GÜNDEM / 29 OCAK 2017
YEREL

GÜNDEM / 29 OCAK 2017
Atama kararları
YEREL

ATAMA KARARLARI
Sünnet düğüne silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL

SÜNNET DÜĞÜNE SİLAHLI SALDIRI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI
GÜNDEM ÖZETİ / 29 OCAK 2017
YEREL

GÜNDEM ÖZETİ / 29 OCAK 2017

Türkiye'de &quot;Huzur&quot; operasyonu&quot;
YEREL

TÜRKİYE'DE "HUZUR" OPERASYONU"
Sayısal Loto çekildi (2)
YEREL

SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ (2)
Sayısal Loto çekildi (1)
YEREL

SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ (1)
Suriye’de rejim karşıtı gruplar arasında yeni oluşum
YEREL

SURİYE’DE REJİM KARŞITI GRUPLAR ARASINDA YENİ OLUŞUM
Yıldırım-May ortak basın toplantısı
YEREL

YILDIRIM-MAY ORTAK BASIN TOPLANTISI
Yıldırım-May ortak basın toplantısı
YEREL

YILDIRIM-MAY ORTAK BASIN TOPLANTISI
Türkiye ile İngiltere arasında 2 anlaşma imzalandı
YEREL

TÜRKİYE İLE İNGİLTERE ARASINDA 2 ANLAŞMA İMZALANDI