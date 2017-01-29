Türkiye genelindeki "Huzur operasyonu"

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ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde dün 81 ilde gerçekleştirilen "Huzur Türkiye-2" uygulaması kapsamında, aranan 568 şüpheli yakalandı. Uygulamada 402 kişi gözaltına alınırken, 38 tabanca, 40 av tüfeği ve 2 bin 584 paket kaçak sigara bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 81 il genelinde dün akşam eş zamanlı olarak 19.30-21.00 saatlerinde sabit yol uygulaması, 21.30-23.30 saatlerinde ise stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğunlukla bulundukları umuma açık yerlerde "Huzur Türkiye-2" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, genel müdür yardımcıları ve ilgili daire başkanlarınca Koordinasyon Merkezinden canlı takip edildi.

Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Uyuşturucuyla Mücadele, Deniz ve Havacılık şubelerinden 9 bin 31 ekip, 50 bin 696 personelin katıldığı uygulamalarda, 12 helikopter, 19 deniz aracı ve 201 dedektör polis köpeği kullanıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamayla, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şüphelilerin yakalanması, araçların ele geçirilmesi amaçlandı.

- 271 bin 977 kişi kontrol edildi

Şehir giriş ve çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 4 bin 967 hassas noktada denetleme gerçekleştirildi.

Toplam 271 bin 977 kişinin kontrol edildiği uygulamada, arandığı tespit edilen 568 kişi yakalandı, 402 kişi gözaltına alındı, 876 kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

Kişilerin üzerlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 38 tabanca, 40 av tüfeği, bin 92 mermi, 63 kesici delici alet, 37 kurusıkı tabanca, 161,2 gram eroin, 279,95 gram esrar, 120 gram metanfetamin, 26 captagon, 2 bin 584 paket kaçak sigara, 33'ü sikke, biri mühür olmak üzere tarihi eserler ele geçirildi.

Yol denetimlerinde 50 bin 617 araç sorgulandı. Aranan 2 aracın ele geçirildiği uygulamada, 2 bin 373 araç için cezai işlem uygulandı ve 763 araç trafikten men edildi.

Denetlenen 11 bin 678 iş yerinden 770'ine cezai işlem uygulandı, 13'ü kapatıldı.

Açıklamada, özgürlük ve güvenlik dengesine azami özen gösteren personelin, büyük bir gayret ve özveriyle uygulamaların başarıyla sonuçlanmasına katkı sağladığı belirtildi.