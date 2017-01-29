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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Kocası tarafından bıçakla yaralandığı iddiası

29 Ocak 2017 Pazar, 12:07

KONYA (AA) - Konya'da kocası tarafından darbedildikten sonra bıçaklandığı iddia edilen kadın, ağır yaralandı.

Merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi'nde oturan Ahmet B. (45), eşi Nevin B. (43) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet B'nin, eşini darbedip 8 yerinden bıçakladığı öne sürüldü.

Ağır yaralı kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis merkezine giderek teslim olan Ahmet B, kavga sırasında kolundan yaralandığı için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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