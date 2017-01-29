TESK Genel Başkanı Palandöken:

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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son yıllarda artan hırsızlık, asayiş ve güvenlik olaylarının önüne geçilmesi için 1985'te kaldırılan mahalle bekçiliği sisteminin yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, bekçileri yeniden sokaklarda görmek istediklerini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, daha önce var olan mahalle bekçiliği sisteminin hırsızlar için caydırıcı olduğunu ve vatandaşların güven içinde uyumalarını sağladığını ifade etti.

AVM'lerin sayısının artmasıyla esnaf ve sanatkarların sayısının mahallelerde azalmaya başladığını belirten Palandöken, buna bağlı olarak hırsızlık ve gasp gibi olayların sayısında artış olduğuna dikkati çekti.

Palandöken, 1985'te kaldırılan mahalle bekçiliği sisteminin yeniden hayata geçirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Mahalle güvenliğinin önemli gücü olan bekçilerimizi yeniden sokaklarımızda görmek istiyoruz. Bekçilerimiz olduğu zaman sokaklarımız güvenli, esnafımız ise rahattı. Bekçilerimiz varken hırsızlık olayları 6 kat daha azdı. Gece bekçilerimiz devriye yaparken herkes akşamları sokağa rahatça çıkıp gezmeye ve alışverişe gidebiliyordu. Vatandaşlar bekçinin düdük sesini duyduğu zaman kendini huzurlu hissederdi." değerlendirmesinde bulundu.

Her mahalleye polis görevlendirmenin mümkün olmayacağını belirten Palandöken, bekçilik müessesinin geri gelmesiyle özlenen komşuluk ilişkilerinin ve piyasanın yeniden canlanacağını ifade etti.

