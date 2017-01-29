Yurtta kış

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MALATYA (AA) - Malatya'da kar nedeniyle 104 mahallenin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Akçadağ ilçesinde 9, Arapgir'de 41, Battalgazi'de 24, Darende'de 11, Hekimhan'da 14, Yeşilyurt'ta 2, Doğanyol, Kuluncak ve Pütürge'de birer mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Toplam bin 191 kilometrelik kapalı yolun ulaşıma açılması için 31 ekip iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

- Buzlanma ve don uyarısı

Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ile Bingöl için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de havanın yarın sabaha kadar parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman'da ise parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının 2-4 derece azalması beklenen bölgede, rüzgarların kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve yer yer sis ve pus beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.