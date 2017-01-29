TŞOF Başkanı Apaydın:

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ANKARA (AA) - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Odası Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, son dönemde, sürücülerinden kaynaklanan sorunların giderilmesi için toplu taşıma araçlarında 7 gün 24 saat kamera takip sisteminin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini bildirdi.

Apaydın, yazılı açıklamasında, toplu taşıma araçlarında kesintisiz kamera takip sisteminin zorunlu olması gerektiğine dikkati çekerek, uygulamanın muhtemel olumsuzlukların gerçekleşmemesi açısından caydırıcı olacağı gibi, suçlunun tespiti açısından da önem taşıdığını ifade etti.

Toplu taşıma araçlarında görev yapacak personelin seçimine de özen gösterilmesi gerektiğine işaret eden Apaydın, "Önüne gelen bu araçları kullanmamalı. Personel alımında araç sahipleri ya da yöneticileri seçici olmalı. Son dönemde bu araçlarda yaşanan, istenmeyen olaylar bütün şoför esnafına mal edilmemelidir. Şoför esnafımız her zaman topluma sevgi ve saygı konusunda azami ölçüde dikkatlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Apaydın, özellikle büyük şehirlerde toplu ulaşım araçlarında yaşanan gasp, taciz, hırsızlık gibi olayların engellenmesi açısından konunun önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özel ulaşım araçlarında da görüntüleme cihazları bulunmalı ve 7 gün 24 saat takip edilmeli. Araç takip sistemleri toplu ulaşım araçları için de zorunlu olmalı. Okul servislerinde bu sistem başarı ile uygulanıyor. Toplu ulaşım araçlarında da kolaylıkla uygulanır ve başarıya ulaşır. İki yıl Önce Mersin’de yaşanan Özgecan cinayetinin ardından Ankara Etimesgut’ta yaşanan olayda, söz konusu takip sistemi bulunmuş olsa araç güzergah dışına çıktığı an doğrudan tespit edilirdi."

Toplu ulaşım araçlarına konulacak görüntüleme sistemlerinin yanı sıra şoförlere yönelik de bazı düzenlemeler yapılmasının şart olduğunu ifade eden Apaydın, toplu ulaşım araçlarında çalışacak olan kişilerin eğitim alması, sınava tabi tutulması, derin bir güvenlik soruşturmasından geçirilmesi, sabıka kayıtlarının kontrol edilmesi gerektiğini savundu.



