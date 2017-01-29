Doğu Karadeniz'de kış

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GİRESUN (AA) - Doğu Karadeniz'de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Giresun İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle merkezde 19, ilçelerden Dereli'de 29, Keşap'ta 20, Espiye'de 12, Bulancak'ta 9, Görele'de 8, Şebinkarahisar'da 7, Tirebolu'da 7, Doğankent'te 6, Eynesil'de 5, Yağlıdere'de 5, Çamoluk'ta 3, Çanakçı'da 1, Güce'de 1 olmak üzere toplam 132 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Ekipler, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Rize

Rize'de kar yağışı nedeniyle ilçelerden Çayeli'nde 20, İkizdere'de 18, Ardeşen'de 16, Kalkandere'de 16, Çamlıhemşin'de 12, Pazar'da 9, Derepazarı'nda 5, Fındıklı'da 4, Güneysu'da 3, Hemşin'de 3, İyidere'de 3 olmak üzere 109 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 107 personel, 13 lastikli yükleyici, 25 greyder ve 5 kar küreme makinesiyle köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri ise geceden itibaren Karadeniz Sahil Yolu ve ilçe bağlantı yollarının ulaşıma kapanmaması için güzergahta hazır bekliyor.

Bu arada, ulaşımın güçlükle sağlandığı Çamlıhemşin, Hemşin ve İkizdere'ye bağlı yüksek kesimlerde belediye ekiplerileri, kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.