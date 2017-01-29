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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

29 Ocak 2017 Pazar, 12:56

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Atabek Mahallesi'nde oturan Mehmet (65) ve Fatma Köroğlu (62) çifti, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Yakınlarının haber vermesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, çifti Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırdı.

Buradaki ilk tedavisinin ardından kentteki özel bir hastaneye sevk edilen Fatma Köroğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Köroğlu'nun cesedi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Mehmet Köroğlu'nun durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

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