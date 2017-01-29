Tahtalı Dağı'nda turistlerin kar keyfi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesindeki Tahtalı Dağı'na çıkan yerli ve yabancı turistler, kar keyfi yaşadı.

Kentin alternatif turizm merkezlerinden 2 bin 365 metre rakımlı Tahtalı Dağı'na teleferikle çıkan yerli ve yabancı turistler, yaklaşık 30 santimetreye ulaşan karda eğlendi.

Turistlerin bazıları karda poşetlerle kayarken, bazıları da teleferik personelinin yaptığı kardan adamla fotoğraf çektirdi. Çocuklar ise kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Turistlerden Serhat Pazır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya merkezde kar göremedikleri için dağa çıktıklarını ve kar topu oynayarak eğlendiklerini söyledi.

Bu arada, Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede hava sıcaklığı 10 derece ölçüldü.