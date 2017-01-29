Yedigöller kışın da turistlerin gözdesi

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BOLU (AA) - Bolu'da bulunan Yedigöller Milli Parkı, kış aylarında da tatilcilerden yoğun ilgi görüyor.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde dere, ırmak ve vadiler arasında bulunan, adını bünyesinde barındırdığı Sazlıgöl, İncegöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, Deringöl, Büyükgöl ve Seringöl'den alan Yedigöller Milli Parkı, yurt içi ve dışından doğa tutkunlarının ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Yedigöller'e gelenler, büyük şehirlerin stresinden uzakta, doğayla iç içe, kuş sesleri arasında, birbirinden farklı onlarca bitki çeşidi arasında fotoğraf çekerek ve piknik yaparak tatilin keyfini çıkarıyor.

Sonbahar aylarında ziyaretçileri artan milli park, kış şartlarında ulaşımın zorluğuna rağmen özellikle fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor.

"Orman denizi"ni andıran zengin bitki örtüsüyle "Saklı Cennet" olarak bilinen Yedigöller Milli Parkı, kar yağışının ardından tatilcileri zengin görseliyle karşılıyor.

Düzce'nin Yığılca ilçesinden bölgeye fotoğraf çekmek için gelen Emrah Candan, doğa harikası parkın kendisini büyülediğini söyledi.

Yedigöller'in dört mevsim cazibe merkezi olduğunu belirten Candan, şunları kaydetti:

"Elimizde fotoğraf makinemizle buraya gelmeye can atıyoruz. Arkadaşlarımızla geldik, yolda yoğun kar vardı. Ancak buranın güzelliğini düşündüğümüzde zorlu kış şartlarına aldırış etmiyoruz. Çünkü doğanın kalbine yapılan yolculuğu, kış şartları zevkli hale getiriyor. Burada insanlar, şehrin stres ve karmaşasından uzakta kendini yenileme imkanı buluyor."