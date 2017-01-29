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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Milas'ta inşaat alanında yapılan kazı çalışması

29 Ocak 2017 Pazar, 13:55
Milas'ta inşaat alanında yapılan kazı çalışması

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesindeki bir inşaat alanında devam eden kazıda, Helenistik döneme ait olduğu belirtilen, içinde yanmış insan kemikleri bulunan ölü saklama kabına rastlandı.

Milas Müze Müdürlüğü ekiplerince, İsmet Paşa Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki bir inşaat alanında sürdürülen kazı çalışmalarında, zeminin iki metre altında, 40 santimetre uzunluğunda seramik kap bulundu.

İçinde yanmış insan kemikleri bulunan ve mezar olarak kullanıldığı değerlendirilen kap, inceleme yapılması için Milas Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne götürüldü.

İncelemede, ölü saklama amaçlı kullanılan kabın, Helenistik döneme ait olduğu bildirildi.

Milas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İsmet Paşa Mahallesi Sanayi Caddesi'nde bir inşaat alanında tarihi kalıntılara rastlanılması üzerine, Milas Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne bilgi vermiş, alanda başlatılan kazı çalışmasında, daha önce, girişi betonla kapatılmış oda mezar ile ölü saklama kabı bulunmuştu.

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