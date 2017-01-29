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Gençlerbirliği-Osmanlıspor maçından notlar

29 Ocak 2017 Pazar, 13:59


ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Kulübü, İlhan Cavcav'ın hayatını kaybettikten sonraki ilk lig maçı için Ankara 19 Mayıs Stadı'nı duayen başkanın posterleriyle süsledi.

Spor Toto Süper Lig'deki Gençlerbirliği-Osmanlıspor müsabakası öncesi, Cavcav'ın statta maçları seyrettiği salon ve protokol tribünündeki koltuklarına karanfiller konuldu. Karşılaşmadan önce Fikret Kızılok'un "bu kalp seni unutur mu" adlı şarkısı eşliğinde, Cavcav'ın görüntülerinin yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı. Gösterimde Cavcav'ın yıllar önce futbola başladığı Maskespor sahasında yaptığı konuşmadan çeşitli bölümlere de yer verildi.

Gençlerbirliği, Türkiye Futbol Federasyonundan alınan izinle sahaya siyah ve reklamsız formayla çıktı. Maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşunun ardından Osmanlıspor takımı, kırmızı-siyahlı futbolcuları mor-sarılı taraftarların bulunduğu tribünün önüne götürdü.

Stat kapıları ve basın tribününde İlhan Cavcav'ın evinde okutulan mevlit için hazırlanan şekerler dağıtılırken, kırmızı-siyahlı takım sahaya "Vefalı Gençler Cavcav'ı unutmaz" pankartıyla çıktı. Osmanlıspor takımı ise "İlhan ağabey seni çok özleyeceğiz. Mekanın cennet olsun" pankartıyla sahaya çıkarak kırmızı-siyahlı camianın acısını paylaştı.

İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmeden kısa süre önce Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu'nun oy birliği ile başkan vekilliğine getirdiği oğlu Murat Cavcav, Osmanlıspor Kulübünün kurucu üyesi Ahmet Gökçek ile maçı izledi.

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