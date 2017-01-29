İMKON Genel Başkanı Tellioğlu:

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ANKARA (AA) - İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, Türkiye’de kentsel dönüşüm ve marka şehirler oluşturabilmek için Müteahhitlik Hizmet Kanunu ve ona paralel olarak ilgili kanunların birleştirilerek, ciddi bir şehircilik kanununun çıkartılması gerektiğini ifade etti.

Tellioğlu, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Şehircilik Şurası açılış programında yaptığı, bazı müteahhitlerin imar rantı ve kot kazanımları için ülkeye ihanet ettiği yönündeki açıklamalarında haklı olduğunu ancak bu yaklaşımın sektörün bütüncül sorunlarına bakış açısından tam anlamıyla adil olmadığını savundu.

Müteahhitlik sektöründeki işinin ehli olmayan, liyakatsiz ve ehliyetsiz kişilerin bu işi yapmamalarını sağlayacak Müteahhitlik Hizmet Kanunu’nun çıkartılması gerektiğinin altını çizen Tellioğlu, "Türkiye’de kentsel dönüşüm ve marka şehirler oluşturulmak isteniyorsa, Müteahhitlik Hizmet Kanunu ve ona paralel şekilde İmar Kanunu, Kentsel Dönüşüm Kanunu ve Yapı Denetim Kanunu birleştirilerek ciddi bir şehircilik kanununun çıkartılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tellioğlu, Türkiye'de imar rantçısı, fırsatçı müteahhit sayısının 200’ü geçmediğini ve bu rakamın 200 bin özel sektör müteahhidinin binde birine tekabül ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde dönüştürmek zorunda olduğumuz 6 milyon konutun hayal ettiğimiz ve olması gereken şehircilik anlayışına müteahhitler, belediyeler, statükocu ve menfaatçi yapıların nemalanmasına izin vermeyecek düzenlemeler elzem. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en güçlü, kudretli, siyaset ve devlet adamı olan sayın Cumhurbaşkanı'mızın desteği ve ferasetiyle bu işin üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz. 47 yıl önce TBMM başkanlığına teklif edilmesine rağmen, bu zamana kadar da dört kez daha TBMM’ye gelmesine rağmen bir türlü çıkartılmayan, 10 yıldır bizim de Konfederasyon olarak çıkartmaya çalıştığımız Müteahhitlik Hizmet Kanunu’nun ve diğer ilgili kanunların da İmar Kanunu başta olmak üzere düzenlenmesini, bütün bunlara sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan’ın kulak vermesini ve öncülük yapmasını arz ediyoruz."



