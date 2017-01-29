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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Eski nişanlısı tarafından öldürülen kadın

29 Ocak 2017 Pazar, 14:11

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı eski nişanlısı tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Emine Çatal'ın cenazesi, Karasamsun Merkez Camisi'ne getirildi. Kadının yakınları tarafından tabuta duvak konuldu.

Çatal'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kalkanca Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazı sırasında kadının babası İsmet Çatal, gözyaşlarına hakim olamadı.

İlkadım ilçesinde dün, yaklaşık 7 ay önce ayrıldığı nişanlısı Emine Çatal'ın (35) Kadifekale Mahallesi'ndeki evine giden Nihat Güney (37), barışma teklifini kabul etmemesi üzerine tartıştığı kadını tabancayla vurup, aynı silahla intihar etmişti. Çatal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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